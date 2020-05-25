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Önce hamile kadını tekmeledi; sonra polise saldırdı

25 Mayıs 2020 17:08

Kütahya'da hamile bir kadını tekmelediği belirtilen muhtar M.Y. ile mahalle halkı arasında kavga çıktı. Polis, kalabalığa biber gazıyla müdahale ederken, alkollü olduğu belirlenen muhtar M.Y., hastanede güvenlik güçlerine saldırdı. Yapılan kontrolde muhtarın 1.89 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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