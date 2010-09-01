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ÖNCE GÖZLEDİLER SONRA SOYDULAR ANTALYA (A.A)

01 Eylül 2010 20:07

-ÖNCE GÖZLEDİLER SONRA SOYDULAR ANTALYA (A.A) - 01.09.2010 - Antalya'da hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı. Zanlıların, hırsızlık yapmadan önce günlerce gözetledikleri ev ve iş yerlerinin özelliklerini not ettikleri bildirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, Antalya'nın çeşitli semtlerinde, birkaç gün gözetledikleri ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yaptıkları bildirilen 2 kişi yakalandı. Polis, gözaltına alınan R.Y. (26) ve H.İ.S'nin (32) verdiği bilgiler doğrultusunda şebekenin liderliğini K.Y'nin yaptığını belirledi. Polisin düzenlediği operasyonlarda kaçmayı başaran K.Y'nin, gözaltına alınan 26 yaşındaki R.Y'nin ağabeyi olduğu ve birkaç gün ev ve iş yerlerini gözetleyerek, elde edilen bilgiler doğrultusunda kardeşiyle birlikte evlere hırsızlık için girdiği ortaya çıktı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili 4 kişinin daha arandığı bildirildi. Polis, zanlıların, Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde gözlerine kestirdikleri ev ve iş yerlerini birkaç gün boyunca takibe aldıklarını, ev ve iş yerlerine giriş ve çıkış saatleri ile uykuya yatış saatlerini kontrol ettiklerini ardından evlere hırsızlık için gece saatlerinde girdiklerini belirledi. Yakalanan 2 zanlının üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, bir dizüstü bilgisayar ile makineleri satılmış 8 cep telefonu kartı ele geçirildi. Polis, zanlıların çaldığı cep telefonlarını sattıkları belirlenen iki iş yeri sahibi hakkında da işlem başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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