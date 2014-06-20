Önce gözaltına alınmak istendi, şimdi 3 yıl hapsi isteniyor!

İzmir’de geçen ay Soma’daki maden faciasını protesto gösterileri sırasında gözaltına alınmak istenen 13 yaşındaki A.K. hakkında, ’2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan 6 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası istemiyle Çocuk Mahkemesi’nde dava açıldı.

Soma’da 301 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasını protesto için geçen 24 Mayıs’ta Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde düzenlenen protesto gösterileri sırasında, Çevik Kuvvet polisinin küçük bir çocuğu yakasından tutup çekerek gözaltına almak istemesi, diğer polislerin buna engel olması basına yansıdı. A.K.’nın korkudan altını ıslattığı da haberlerde yer aldı. İzmir Valiliği ise yaptığı yazılı açıklamada, habere konu olan çocuğun 13 yaşındaki A.K. olduğunu ve zarar görmemesi için, marjinal grupların bulunduğu alandan uzaklaştırılmaya çalışıldığını savundu. Valilik, A.K.’nın 3 gündür evine gitmediği, buna rağmen ailesinin kayıp başvurusunda bulunmadığı, eylemcilerle birlikte hareket ettiği vurgulanarak, bununla ilgili çeşitli fotoğraf ve görüntüler de basına servis etti. Çocuğun korktuğuna dair bir emarenin bulunmadığı, şortundaki ıslaklığın ise göstericilere müdahale sırasında TOMA’dan sıkılan su nedeniyle olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

A.K.’nın ve diğer küçük çocukların, suça sürüklenen çocuklardan olup olmadığının tespiti amacıyla, eylem sonrası Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince takiple, gece sokakta yalnız dolaşırken kimliğinin tespiti amacıyla muhafaza altına alındığı belirtildi. A.K.’nın, emniyet kayıtlarında bir kez yağma suçundan mağdur, bir kez de kayıp çocuk olarak işlem gördüğünün anlaşıldığı dile getirildi.

Nöbetçi çocuk savcısının, A.K.’nın 6 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası gerektiren, ’2911 Sayılı Kanun’a muhalefet ’ten, suça sürüklenen çocuk sıfatı ile işlem yapılması, olaya ilişkin video ve fotoğraf kayıtları ile birlikte mesai saatleri içerisinde adliyeye mevcutlu getirilmek üzere ailesine teslim edilmesi talimatını verdi.

Bu gelişmelerin ardından A.K., Konak Çocuk Bürosu ekipleri tarafından, ifadesi alınması için İzmir Adliyesi’ne getirildi. A.K., savcının serbest bırakmasının ardından, adliyede bir süre psikolog ile görüştürüldü. A.K.’nın, eylemlerin yapıldığı bölgede bulunduğunu, kalabalığı görüp oraya gittiğini, ancak taş atmadığını, bir suça karışmadığını söylediği öğrenildi.

Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sedat Erbaş, A.K., hakkında, ’2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan 6 ay ile 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması için Çocuk Mahkemesi’nde dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.

A.K.’nin babası H.K. de eşiyle ayrı yaşadıkları için, birbirlerinin yanında kaldığını düşünerek oğulları için kayıp başvurusunda bulunmadıklarını söyledi. Oğullarının terörist gibi gösterildiğini öne sürerek bu duruma tepki göstermişti.

Çalıntı bisiklet ile yakalanmıştı

A.K. geçtiğimiz günlerde Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi’nde, yanında iki arkadaşı olduğu halde bir alışveriş merkezi önünde çalınan bisikletlerle gezerken yakalanıp gözaltına alınmıştı. A.K. için ailesinin polise kayıp başvurusu yaptçığı ortaya çıkmış ve ailesine teslim edilmişti.

DHA