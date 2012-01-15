Önce geminin kaptanı kaçtı





T24- İtalya, İspanya ve Fransa arasında tur yapan 114 bin 500 tonluk lüks yolcu gemisi “Costa Concordia”, 3 bin 206 yolcusu ve 1023 mürettebatıyla birlikte önceki akşam Toskana sahilleri açığındaki Giglio Adası yakınlarında karaya oturdu. 290 metre uzunluğundaki kruvaziyerin gövdesinde 71 metrelik bir yarık oluşurken, en az 3 kişi öldü, ikisi ağır 30 kişi yaralandı. 4 bin 229 kişi büyük bir kaos ortamında gemiden tahliye edilirken, hızla su alan gemi ağır ağır yan yattı.











Demir aldıktan üç saat sonra kaza yaptı





Hürriyet'in haberine göre gemi, İtalya’nın başkenti Roma yakınlarındaki Civitavecchia limanından kuzeydeki Savona’ya gitmek üzere demir aldıktan üç saat sonra kaza yaptı. Bilinmeyen bir nedenle rotasından 7 mil sapan gemi, yerel saatle 21.45’te, tahminlere göre Giglio açıklarında sığ bir kayalığa gövdesini sürttü. Büyük bir gürültü ve sarsıntıyla birlikte deniz yüzeyi altında gövdede açılan dev yarıktan içeri su girmeye başladı. Kaptan Franco Schettino, gemiyi Giglio Adası’na yanaştırırken tam bir can pazarı yaşandı.





Bir çok yolcu adaya yüzdü





Gemi bir miktar yan yattığı için filika indirmeye yarayan mekanik sistem çalıştırılamadı. Kaptan ortadan kaybolurken, birçok gemi çalışanı yolculardan önce can yeleklerini giyip gemiden atlayarak kıyıya yüzüp kendilerini kurtardılar. Yolcu ifadelerine göre sadece geminin aşçısı tahliye sırasında gemiyi terk etmeyip panik halindeki yolcuları talimatlarıyla yönlendirdi. Ağır ağır yana yatan gemiden ilk yolcuları çevredeki tekneler kurtarırken, birçok kazazede yüzerek Giglio Adası’na çıktı.





Kurtarma çalışması başarısız





Ardından Livorno kentinden gelen İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin tahliye çalışmaları başladı. Birçok yolcu, helikopterlerin de katıldığı tahliye işleminin “kaotik” olmasından yakındı, İtalyan görevlilerin kendilerinin ismini bile kaydetmediğini, sayım yapmadığını vurguladı. Bu nedenle birçok kayıp olduğu bilinse de hâlâ tam sayı belli değil. Kayıpların 70 civarında olduğu bildirildi.





Türkler kurtuldu





3 bin 206 yolcusu ve 1023 mürettebatıyla İtalya’nın batı sahillerinden rüya gibi bir Akdeniz turuna başlayan lüks kruvaziyer “Costa Concordia”, önceki akşam yola çıktıktan 3 saat sonra karaya oturup ağır ağır yan yattı. En az 3 kişinin öldüğü, 70 kişinin kaybolduğu kazadan 9 Türk yolcu yara almadan kurtuldu.





Kurtarma çalışmaları aşçı yönetti





Yolcular, kazayı tam 100 yıl önceki Titanik (Titanic) faciasına benzettiler, gemi personelini ve İtalyan kurtarma ekiplerini suçladılar. Bir Türk yolcu, Hürriyet’e, “En azından Titanik’te yardımlaşma vardı” dedi. Kurtarma çalışmalarını geminin aşçısına bırakıp kaybolan İtalyan kaptan yakalandı, kaptanın tutuklanması bekleniyor.





Titanikten 100 yıl sonra





Geminin mutfak bölümünde görev yapan 30 çalışan başta olmak üzere birçok kişi hâlâ kayıp. Kazazedeler 16 Nisan 1912’de Atlas Okyanusu’nda yaşanan, 1517 kişinin öldüğü “Titanik” faciasına benzetti.

1500 nüfuslu Giglio gece birden 4 bini aşkın kazazedenin akınına uğradı. Küçük tatil adasının belediye başkanı, “çatısı olan herkesten” evlerini kazazedelere açmasını istedi. Dün feribotlarla 25 kilometre uzaklıktaki İtalya anakarasında bulunan Santo Stefano’ya ve oradan yabancılar ülkelerine gönderildiler.



Kaptanın ilk savunması: Suçlu harita



Geminin kaptanı Franco Schettino şunları söyledi: “Kayalara ilk çarpmada gemi 20 derece yana yatınca inisiyatifimi kullanarak daha sığ bir bölgeye doğru tam yol dümen kırdım, derin denizde batışı önledim. Çarptığımız kayalık deniz haritasında yer almıyor. Sorumluluk bu kayalıkları deniz haritasında göstermeyen oşinografi birimlerindedir.”



Lüks seyahat yeni başlamıştı



Civitavecchia’dan önceki gün demir alan 3780 yolcu kapasiteli, 450 milyon Euro değerindeki lüks gemide 789 İtalyan, 569 Alman, 462 Fransız, 177 İspanyol, 129 ABD, 127 Hırvat vatandaşı bulunuyordu. Geriye kalan yolcular, 7’si Türkiye’den olmak üzere 56 ülkeden gelmişti. Hürriyet’e konuşan 7 yolcunun yanı sıra, Almanya’dan geldikleri için Alman kafilesiyle birlikte bulunan iki Türk yolcu, Ajlan Barut ve Reyhan Dinç de yara almadan kurtuldu.



2 bin kadar kamara, 58 balkonlu suit, 5 restoran, 13 bar, 5 jakuzi ve 4 yüzme havuzu olan kruvaziyer karaya oturmasaydı, İtalya’nın kuzeyindeki Savona ve Fransa’nın Marsilya limanına uğradıktan sonra İspanya’nın Barcelona kentinde yolculuğunu tamamlayacaktı.





Kalamar servis edilirken sarsıldık

Mara Parmegiani (İtalyan YOLCU): Masalar ters döndü, bardaklar havada uçuştu. Titanik filmindeki gibi panik sahneleri vardı. Kayalıklarda karaya oturduk. Nasıl olduğunu anlamadım. Kaptan çılgın olmalı. Kurtarıldıktan sonra herkes gece boyunca çok üşüdü, çünkü akşam yemeği için ince gece elbiseler giyilmişti.

Christine Hammer (Alman YOLCU): Yemekte kalamar servis edilmişti ki, bir çarpma sesi duyduk. Bardaklar ve tabaklar havada uçuştu. Yemek salonundan çıktığımızda bize tehlikeli bir durum olmadığını, elektrik arızası yaşandığını söylediler.

Fabio Costa (Gemİ çalışanı): Her şey yere düşmeye başladı. Herkes panik halinde koşuyor, birbirini eziyordu. Birçok insan merdivenlerde düştü. Pencereden bakıp denizin giderek yaklaşıyor olduğunu görene kadar kazanın ciddiyetinden habersizdik.



Türk kazazedeler anlatıyor



Gemideki 9 Türk yolcudan 7’si kaza sonrası Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nin girişimleriyle İtalyan başkentine getirildi. İtalyan polis yetkililerine ifade veren 7 Türk bugün seyahat evrakları düzenlendikten sonra İstanbul’a gidecek.



Can yelekleriyle birbirimize bağlandık

Deniz ve Tayfun BORA: Daha gemiye yeni binmiştik. Tıpkı “Titanik” filmindeki gibi oldu. Önce büyük bir gürültü, sonra gemi hemen yan yattı. 11’inci kattaki restoranda bulunan piyano bile havada uçuştu. Panik başladı. Kaptan olduğunu söyleyen biri teknik bir sorun yaşandığını söyledi, sonra mürettebattan muhatap bulamadık. Onlar can yeleklerini giydi ve çalışmayan filikalara koştu. Sadece aşçı bilgi verdi. Saatlerce el yordamı ile filikaları indirmeye çalıştık, az kalsın yukarı çıkan çapa ile yaralanıyorduk. Meğer jeneratör bozukmuş. 7 Türk can yelekleriyle birbirimize bağlandık. Böylece kaybolmamızı önledik. Adımıza ve soyadımıza bakarsınız böyle bir çift için yaşamda deniz kazası kaçınılmazdı ve biz bunu yaşamış olduk. Şimdi şakaya vurduğumuza bakmayın. Costa Deniz Yollarına ve gemi kaptanı tarafından kaderimize terk edildiğimiz için tazminat davası açacağız.



