Önce Galatasaray, şimdi de Trabzonspor; Fenerbahçe bütün serilerini kaybediyor!

Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray'a karşı 1999'dan bu yana, Trabzonspor'a karşı 1997'den beri Kadıköy'de devam eden yenilmezlik serilerini kaybetti.

Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakiplerine karşı adeta 'Kadıköy Kalesi'ni de kaybetti.

sporx'in haberine göre; 1999'dan bu sezona kadar Galatasaray'a karşı Kadıköy'de maç kaybetmeyen ve büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, 23 Şubat'ta oynanan lig maçında 3-1 kaybederek 20 yıl sonra kaybetmiş oldu.

1997'den beri süren seri sona erdi

Sarı lacivertliler, bir diğer ezeli rakibi Trabzonspor'a karşı da Kadıköy'deki yenilmezlik serisini devam ettiremedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, 1997'den sonra ilk kez bordo mavililere maç kaybetmiş oldu.