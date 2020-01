Önce evini ateşe verdi, sonra intihara kalkıştı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde bir gece önce evini yakmaya kalkışan 40 yaşındaki T.O., bir gün sonra ise 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polisin ikna edip aşağı indirdiği T.O. emniyete götürüldü.

Dün saat 23.30 sıralarında Anafartalar Mahallesi Sağlık Caddesi Göksenin Sokak 12 numaradaki apartmanın çatısına çıkan T.O., kenarda gezinerek intihar edeceğini söyleyip, bağırmaya başladı. T.O.\'yu görenler olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen ekiplerden itfaiye görevlileri yere hava yastığı açtı. Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. Polis çatıya çıkıp T.O.\'yu ikna etmeye çalıştı. Çatıdaki kişinin bir gün önce evini yakmaya kalkışmaktan gözaltına alınan T.O. olduğunu belirleyen polis, ikna görüşmelerinden olumlu sonuç altı. Çatıdan inen T.O., hastanedeki sağlık kontrolü sonrası polis karakoluna götürüldü. T.O.\'nun psikolojik sorunlarının bulunduğu, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nde belli dönemlerde tedavi gördüğü belirtildi.

