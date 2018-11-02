Önce eski eşini ardından cami önündeki 1 kişiyi bıçakladı

Devrim DERİN/ BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de Ercan İleri (35), bir hafta önce boşandığı eski eşi Hatice Başlı’yı (30) babasının iş yerinde 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Hatice Başlı hastaneye kaldırılırken, kaçan Ercan İ., cami önünde S.D. ismili bir kişiyi 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Cami cemaatinin müdahale ettiği şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, merkez Karesi ilçesi sınırları içerisindeki Yeni Çarşı bölgesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Valilikte şoför olduğu önü sürülen Ercan İ., bir hafta önce boşandığı eşinin cuma namazı saatinde babasının iş yerine baktığını öğrendi. Kullandığı resmi plakalı araç ile eski eşinin bulunduğu manifaturacı dükkanına gelen Ercan İ. ile Hatice Başlı arasında tartışma başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada Ercan İ., yanında getirdiği bıçakla eski eşine saldırarak 15 yerinden bıçakladı. Ercan İ., hemen olay yerinden kaçarken, çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan Hatice Başlı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Başlı\'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, Ercan İ., aracıyla olay yerinden kaçtı. Ercan İi, GPS\'ini söktüğü araçla Ali Hikmetpaşa Mahallesi\'ndeki İmam Hatip Camii\'ne geldi. Burada cuma namazından çıkan S.D.\'yi henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 bıçak darbesiyle yaralayan Ercan İ.\'ye, çevredekiler müdahale etti. Olay yerine gelen polis zanlıyı yakalayarak emniyete götürdü.

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatırken boşanan çiftin 2 çocuklarının olduğu öğrenildi.

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