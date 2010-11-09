T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ GÜLNAR (A.A)

09 Kasım 2010 16:15

-ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ  GÜLNAR (A.A) - 09.11.2010 - Mersin'in Gülnar ilçesinde, pompalı tüfekle eşini öldüren kişi intihar etti. Alınan bilgiye göre, Bekir Göktaş (60), yaklaşık 8 yıldır ayrı yaşadığı eşi Ayşe Göktaş'ın (54) Akdeniz Mahallesi'ndeki evine giderek, tartışmaya başladı.  Tartışma sırasında eşini pompalı tüfekle vuran Göktaş, daha sonra göğsüne ateş ederek, intihar etti. Göktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ayşe Göktaş da ambulansla Gülnar Devlet Hastanesine götürülürken öldü. 7 çocuğu olduğu öğrenilen çiftin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24