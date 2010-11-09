-ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ GÜLNAR (A.A) - 09.11.2010 - Mersin'in Gülnar ilçesinde, pompalı tüfekle eşini öldüren kişi intihar etti. Alınan bilgiye göre, Bekir Göktaş (60), yaklaşık 8 yıldır ayrı yaşadığı eşi Ayşe Göktaş'ın (54) Akdeniz Mahallesi'ndeki evine giderek, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eşini pompalı tüfekle vuran Göktaş, daha sonra göğsüne ateş ederek, intihar etti. Göktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ayşe Göktaş da ambulansla Gülnar Devlet Hastanesine götürülürken öldü. 7 çocuğu olduğu öğrenilen çiftin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.