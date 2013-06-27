İçişleri Bakanı'ndan yeni talimat: Önce duyuru sonra gaz bombası!

İçişleri Bakanı Muammer Güler, toplumsal olaylarda sıklıkla kullanılan gaz bombasının, bundan sonra kullanımdan önce sesli olarak duyurulması gerektiği talimatını verirken, polisin saldırı veya direniş olmadıkça gazlı müdahale etmemesi gerektiğini ifade etti.

Gezi Parkı eylemlerinde kullanılan onbinlerce biber gazı söz konusuyken, Güler konuya ilişkin özel bir genelgeyi önceki gün il valiliklerine gönderdi. Güler, iki sayfalık genelgesinde illerdeki toplumsal olaylarda göstericiler tarafından atılan molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılara karşı güvenlik güçleri tarafından Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun (PVSK) 16. maddesinde yer alan maddi güç unsurlarının kullanıldığını belirtti.



Güler’e göre bir müdahaleden önce yapılması gerekenler:



* Gaz mühimmatının kullanılacağı konusunda sesli yayın araçları ile duyuru yapılacak. Gösterici gruptan ayrılmak isteyenler ile üçüncü kişilerin uzaklaşmasına fırsat verilecek.

* Gazlı müdahaleden önce su püskürtücü panzer ve TOMA’lar kullanılacak.

* Gaz kullanmadan önce, darbe etkili savunma tüfeğinin ara silah olarak kullanılması sağlanacak.

* Gazların etki alanı dahilinde okul, hastane, kreş ve huzurevi gibi kurum ve kuruluşlar bulunup bulunmadığına dikkat edilecek ve olaya karışmayan vatandaşların etkilenmemesi için özen gösterilecek

* Müdahale edilecek grubun yaşlı, kadın, engelli gibi profili dikkate alınacak, strateji belirlenecek.

* Kapalı mekanlarda ve özellikle spor alanlarında gaz el bombaları ve gaz fişekleri kullanılmayacak.

* Gazlı müdahalelerde olayın uzun sürmesi halinde gaz kullanımına bir süre ara verilerek grubun dağılması sağlanacak ve diğer gereçler kullanılacak.

* Çevreye veya güvenlik güçlerine karşı saldırı veya direniş olmadıkça gazlı müdahaleden kaçınılacak, direniş ve saldırısına son vermiş kişi veya gruplara karşı kesinlikle gaz kullanılmayacak.

* Bazı durumlarda gaz fişeği yerine grubu tedirgin edip dağılmalarını sağlamak açısından ses ve ışık fişeği ya da yüksek ses çıkartan diğer mühimmat kullanılacak.

* Orantısız güç ve aşırı gaz kullanımı iddialarını önlemek için müdahale ve gözaltı işlemleri kamera ile kayıt altına alınacak.

* Müdahale sonrası gaz sarfiyatı belirlenecek. Kontrolün sağlanabilmesi ve keyfi hareketlerin önüne geçilmesi için olayların sonunda mutlaka gaz mühimmatı kullanan personel ve sorumlu amir tarafından tutanak tutulacak.