Önce deprem sonra tsunami şimdi de NÜKLEER SIZINTI!

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Nükleer santral böyle patladı - VIDEO

Ölü sayısının artması bekleniyor



Depremin merkezi Tokyo'ya 400 km uzaklıkta

BBC Türkçe'nin haberine göre, santralin bir kesiminin duvarları ve çatısının çöktüğü belirtilirken, olası nükleer sızıntıya karşı koruyucu önlemler alınması yönünde çağrılar yapıldı. Hükümet halka paniğe kapılmam çağrısı yaptı ancak radyasyondan etkilenenlere iyodin dağıtılması için hazırlık yapılıyor. Yerel medyada üç kişinin radyasyondan etkilendiği için tedavi gördüğü yönünde haberler var.Japonya açıklarında dün meydana gelen şiddetli depremin ardından, kuzeydoğu kıyılarını tsunaminin vurmasından sonra nükleer tesiste hasar meydana gelmişti. Fukuşima'da bulunan nükleer santralin 1 numaralı reaktöründe soğutma sorunu bulunduğu ve yedek jeneratörlerde de sıkıntı çekildiği söyleniyordu. Tesisteki iç ısıyı düşürebilmek için deniz suyu pompalanıyor. Fukişima nükleer tesisinin 2 numaralı reaktöründe de benzer durum gelişebileceği yönünde açıklamalar var. Başbakan Naoto Kan iki reaktörde olağanüstü hal ilan etti.Nükleer ve Endüstri Güvenliği Ajansı, Fukuşima Nükleer Santralinin 1 numaralı reaktörünün kontrol odasındaki radyasyon düzeyinin olağan değerlerin neredeyse bin katına yükseldiğini açıklamıştı.Ancak yetkililer daha sonra reaktörü çevreleyen çelik bölmenin patlamadan zarar görmediğini ve patlama ardından radyasyon düzeyinin artmadığını açıkladı.Birinci reaktörün çevresinde önce 10 kilometre yarı çapında bir güvenlik alanı yaratıldı. Daha sonra yetkililer, Fukuşima santralinin etrafındaki tahliye alanının yarıçapının 20 kilometreye çıkarılmasına karar verdi. Bu dairenin içinde yaşayan binlerce kişi tahliye ediliyor.Bölgeye gitmeye çalışan BBC muhabiri Nick Ravenscroft, polisin kendisini 1 nolu reaktöre 60 km mesafede durdurduğunu bildiriyor. Muhabirimize daha fazla yaklaşmasının tehlikeli olabileceği söylenmiş.Deprem ve neden olduğu tsunami binden fazla kişinin hayatına mal oldu, yüzlerce kişi de kayıp. Nihai ölü sayısının bu rakamdan oldukça yüksek olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, tsunaminin verdiği zararı değerlendirmenin çok zor olduğunu söylüyor.Yüz yolcu taşıdığı düşünülen bir geminin dalgalara kapıldığı biliniyor, ancak geminin konumu tespit edilemiyor. Sendai şehri ve çevresindeki kırsal araziler su altında, sarsıntılardan sonra başlayan yangın da geniş bir alana yayılmış durumda. Kurtarma çalışmalarının Japonya ordusu öncülüğünde yapılıtorç Bu çalışmalara 20 bin asker, 190 uçak ve 25 gemi katılıyor. Japonya hükümeti, ülkedeki Amerikan birliklerine de kurtarma çalışmalarına yardım etmeleri çağrısı yaptı.Deprem yerel saatle 14:46'da (Türkiye saatiyle 07:46) meydana geldi. Bu depremin Japonya'da şimdiye kadar yaşanan en büyük sarsıntı olduğu belirtiliyor. Televizyonların canlı yayınlarına katılan bazı depremzedeler, depremin 3-4 dakika sürdüğünü anlattılar. Amerikan jeoloji yetkilileri depremin merkezinin Tokyo'dan 400 km. uzaklıkta ve denizin yaklaşık 32 km derinliğinde olduğunu açıkladı. Depremin ardından büyük artçı sarsıntılar yaşandı, metro ve tren ulaşımı durdu, milyonlarca ev elektriksiz kaldı. Televizyon görüntüleri Onahama City'de büyük dalgaların kıyıyı vurmasını gösterdi. Miyagi ve Fukushima bölgelerini vuran ilk tsunami, kıyı boyunca çok sayıda yerleşim alanını tahrip etti. Sendai City'de çok büyük bir dalganın karanın içlerindeki tarım arazilerine doğru ilerlerken önündeki herşeyi birlikte sürüklediği görüldü. Japon NHK televizyonundan yayınlanan görüntülerde, denizden gelen dalgalarla birlikte gemilerin, otomobillerin, kamyonların, elektrik direklerinin, yoğun çamur tabakasıyla birlikte kıyıdan içlere doğru topluca sürüklenmesi izlendi.Deprem ardından bölge ülkelerinde tsunami uyarıları yayımlandı. Halkın en kısa zamanda ve hızla yüksek bölgelere gitmesi istendi. Canlı televizyon görüntülerinde depremin birçok binada yangına yol açtığı izlendi. Japonya'nın şehirler arası hızlı tren seferleri durduruldu. Tokyo yakınlarındaki Narita havaalanıyla, Sendai havaalanı ulaşıma kapatıldı. Bazı nükleer santrallerdeki faaliyet de, otomatik olarak kapatıldı. Japonya yetkilieri halka sükunet içinde olunması, asla otomobillere binilmemesi ve güvenlik için yetkililerce yapılan uyarılara kesinlikle uyulması çağrısında bulundu.Japonya Başbakanı, deprem fekaletzedelerine derin üzüntülerini dile getirdi ve çeşitli âcil yardım merkezleri oluşturulduğunu bildirdi.