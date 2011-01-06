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Önce çıplak sokağa attı, sonra tecavüz teşebbüs etti

Antalya'da evine davet ettiği arkadaşının tecavüz girişiminin ardından çıplak sokağa atılan D.A., dövülerek eve geri sokuldu.

06 Ocak 2011 02:00

T24- Antalya'da evine davet ettiği arkadaşının tecavüz girişiminin ardından çıplak bir şekilde sokağa atılan D.A., arkadaşı V.Ş. tarafından dövülerek eve geri sokuldu. İhbar üzerine eve gelen polis, saldırganı tecavüz etmeye çalışırken yakaladı.

Antalya' da Altındağ Mahallesi'nde yalnız yaşayan 38 yaşındaki D.A, evine arkadaşı 28 yaşındaki V.Ş'yi davet etti.

Evde oturup bir süre sohbet eden ikiliden D.A, "Artık sen git, benim uykum geldi, yatacağım" dedi, V.Ş. ise "Ben bu gece burada kalacağım" diyerek soyunmaya başladı ve soyunmasını istediği kadına saldırdı. Kendisini çıplak halde sokağa atan kadını takip eden V.Ş, dövüp sürükleyerek eve soktu.

Kadının çığlıklarını duyan komşular polisi aradı, kısa sürede eve gelen polis kapıyı çilingirle açtı. Saldırgan V.Ş, tecavüz etmeye çalışırken yakalandı.

D.A, polisteki ifadesinde şunları söyledi:

"Çok sarhoş olarak gelmişti ve sanırım uyuşturucu hap kullanmıştı. Cebinden esrar olduğunu sandığım bir sigara çıkardı ve içti. Ben bu durumdan rahatsız oldum ve yatacağımı söyleyerek kibarca gitmesini istedim. O ise soyunmaya başladı."

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