-ÖNCE BIÇAKLADI SONRA HASTANEYE KALDIRDI KONYA (A.A) - 18.11.2010 - Konya'da öğretmen baba, evinde kızıyla yakaladığı genci bacağından bıçakladıktan sonra hastaneye kaldırdı. Edinilen bilgiye göre, bir ilköğretim okulunda öğretmenlik yaptığı öğrenilen Z.T. (50), merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi'ndeki evinde, kızı B.T. (19) ile yakaladığı kızının erkek arkadaşı M.Ö. (20) ile tartışmaya başladı. Baba Z.T, mutfaktan aldığı bıçakla M.Ö'yü bacağından yaraladı. Yaralı genci kendi otomobiliyle Konya Numune Hastanesi'ne götüren Z.T, burada polise teslim oldu. Aşırı kan kaybeden M.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.