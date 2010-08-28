T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖNCE ATA'YA VEDA ETTİ ANKARA (A.A)

28 Ağustos 2010 17:56

-ÖNCE ATA'YA VEDA ETTİ ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Genelkurmay Başkanlığı görevini dün devreden Orgeneral İlker Başbuğ'un, görevi devretmeden önce Anıtkabir'i ziyaret ettiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Orgeneral Başbuğ, Türkiye Cumhuriyeti'nin 26'ncı Genelkurmay Başkanlığı görevini dün devretmeden önce Anıtkabir'e veda ziyaretinde bulundu. Açıklamada, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer alırken, Orgeneral Başbuğ'un yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel'in de ziyarete katıldığı görüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24