-ÖNCE ATA'YA VEDA ETTİ ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Genelkurmay Başkanlığı görevini dün devreden Orgeneral İlker Başbuğ'un, görevi devretmeden önce Anıtkabir'i ziyaret ettiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Orgeneral Başbuğ, Türkiye Cumhuriyeti'nin 26'ncı Genelkurmay Başkanlığı görevini dün devretmeden önce Anıtkabir'e veda ziyaretinde bulundu. Açıklamada, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer alırken, Orgeneral Başbuğ'un yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel'in de ziyarete katıldığı görüldü.