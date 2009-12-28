Önce askere sonra emniyet ihbar

T24-

CHP lideri Baykal, Star televizyonunda Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar ve Nedim Şener'in soruların yanıtladı. Baykal, "" dedi.

Deniz Baykal, hükümet ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki güvensizlik ortamını değerlendirmek isteyenler olabileceği uyarısında da bulundu ve "Ne diyor, Özel Kuvvetler'e haber verip sizin aradığınız muhbir şimdi Arınç'la biraraya geldi, ona bilgi veriyor diyorlar. Buluşup Arınç'ın adresini veriyorlar. Sonra da Arınç'a suikast yapacaklar diye emniyete ihbar ediyorlar. Olabilir, siz eğer bir güvensizlik ortamı yaratırsanız bu iki kurumu birbirine düşürmek isteyenler her türlü fitne fesatı araya sokabilir" diye konuştu.