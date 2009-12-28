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Önce askere sonra emniyet ihbar

CHP lideri Baykal, eğer bir güvensizlik ortamı yaratırsanız bu iki kurumu birbirine düşürmek isteyenler her türlü fitne fesatı araya sokabilir" diye konuştu.

28 Aralık 2009 02:00

T24- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Bülent Arınç'a suikast girişimi iddiaları konusunda, "hem askere, hem de polise ihbarda bulunan" bir provokatörün varlığı olasılığı bulunduğunu öne sürdü. Baykal'ın dile getirdiği olasılık, Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı'nın pazar günü manşetten yayımlanan yazısında dile getirilmişti.

CHP lideri Baykal, Star televizyonunda Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar ve Nedim Şener'in soruların yanıtladı. Baykal, "Burada sözkonusu olan Bülent Arınç' a akli dengesini yitirmiş kötü niyetli birinin suikast yapacağı iddiası değil. Hükümet tarafından TSK'nın böyle bir suikast yapabilceğinin düşünülmüş olmasıdır. Bunun kondurulması bile vahimdir... Düşünün eğer TSK  bir devlet büyüğüne böyle bir suikast girişiminde bulunacaksa daha fazla bir şey söyleyemeyiz,  bu sözün bittiği yerdir" dedi.

Deniz Baykal, hükümet ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki güvensizlik ortamını değerlendirmek isteyenler olabileceği uyarısında da bulundu ve "Ne diyor, Özel Kuvvetler'e haber verip sizin aradığınız muhbir şimdi Arınç'la biraraya geldi, ona bilgi veriyor diyorlar. Buluşup Arınç'ın adresini veriyorlar. Sonra da Arınç'a suikast yapacaklar diye emniyete ihbar ediyorlar. Olabilir, siz eğer bir güvensizlik ortamı yaratırsanız bu iki kurumu birbirine düşürmek isteyenler her türlü fitne fesatı araya sokabilir" diye konuştu.

 

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