Onbinlerce eşcinsel Washington'da yürüdü

ABD'deki en büyük eşcinsel derneği İnsan Hakları Kampanyası (HRC) adlı kuruluşun çağrısıyla yapılan yürüyüşe, organizatörlere göre, 150 bin kişi katıldı. Polis, gösterici sayısı konusunda açıklama yapmadı.“Tüm ABD'de eşit haklar” pankartının taşındığı yürüyüşün neşeli ve enerjik sloganlar atan katılımcıları, daha sonra Beyaz Saray ve Capitole yakınındaki Mall adı verilen yerde basın açıklaması yapmak üzere toplandı.“Eşcinsel ve gururlu” ve “Haklarımızı elde etmek için beklemeyeceğiz” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler arasında pusetlerinde çocuklarıyla çok sayıda gay aile de yer aldı.Göstericiler, basın açıklaması sırasında ABD'de 1993'te yürürlüğe giren “Ne sor, ne söyle” adı verilen, gay askerlere cinsel eğilimlerini açıklama izni vermeyen ve şimdiye kadar 13 bin askerin ordudan atılmasına neden olan yasanın kaldırılmasını istediklerini bildirdiler.ABD Başkanı Obama, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, eşcinsel askerlerin orduda görev almasını yasaklayan bu yasanın iptal edileceği sözü vermişti.