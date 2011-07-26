Onbinler katliam kurbanları için yürüdü



T24- Norveç'te onbinlerce kişi, Cuma günü Anders Behring Breivik adlı aşırı sağcı bir kişi tarafından öldürülen 76 kişi için anma yürüyüşleri düzenledi.

32 yaşındaki Breivik, dünkü duruşmasında katliamın sorumluluğunu üstlenmiş ancak terör suçlamasını reddetmişti. Oslo'da akşam saatlerinde yapılan yürüyüşe 100 binden fazla kişi katıldı.

Başbakan Jens Stoltenberg, ellerinde mumlar ve çiçeklerle yürüyen kalabalığa "Bu yürüyüşe katılarak demokrasiye evet diyorsunuz" dedi. Stoltenber, "Bu bir demokrasi, hoşgörü ve birlik yürüyüşüdür. Kötülük bir kişiyi öldürebilir. Ama bir halkı yenemez" diye konuştu.

Yürüyüş nedeniyle Oslo'nun merkezindeki birçok cadde trafiğe kapatıldı. Kalabalık yürüyüşün sonunda Nazi karşıtı marşlar söyledi.

Dün öğle saatlerinde saldırıda ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuş, ardından da 32 yaşındaki Anders Behring Breivik mahkemeye çıkmıştı.

Breivik'in duruşmaya üniformayla çıkma ve konuşma yapma taleplerini reddeden yargıç, zanlının suç ortaklarına mesajlar gönderebileceği gerekçesiyle duruşmanın basına kapalı olmasına karar verdi.

Savcı Christian Hatlo'ya göre zanlı, bir hücre ya da bir grupta yer aldığını, kendisiyle birlikte faaliyet gösteren iki hücre daha olduğunu söyledi.

Polis kaynakları ülkede bu tür grupların faaliyet göstermesine fazla ihtimal vermiyor. Bununla birlikte savcı, bu olasılığı tamamen dışlayamayacaklarını belirtti.

Avukatı Geir Lippestad'a göre, Breivik, mahkemeye getirilirken yolda öfkeli Norveçliler tarafından vurularak öldürülmeyi bekliyordu. Lippestad, "Bizim gibi diğer Norveçlilerden tamamen farklı bir gerçeklik algılaması var. Örneğin Norveç hapishanelerinde işkence olduğunu sanıyor" dedi.

Duruşma sonunda yargıç, Breivik'in gözaltı süresini dört haftası hücrede olmak üzere sekiz hafta uzattı.



Hücre cezası

Bu süre boyunca Breivik'in ziyaretçisi olmayacak, kendisine mektup ve gazete verilmeyecek. Zanlı, Norveç ve Batı Avrupa'yı ''kültürel marksizm'' ve ''İslamın istilasından korumak istediğini'' öne sürdü. Yargıcın aktardığı ayrıntılara göre, Norveç'e hasar verdiğini öne sürdüğü İşçi Partisi'ne keskin bir mesaj vermek istediğini kaydeden Breivik, İşçi Partisi'nin ihanetin bedelini ödemesi gerektiğini, müslümanların ülkeyi sömürgeleştirmeye çalıştıklarını'' söyledi.

Breivik, yine İşçi Partisi'ni ülkeye ''müslümanları kitlesel bir şekilde ithal etmekle'' de suçladı. Başbakanlık yakınlarınma patlayıcı yerleştirerek sekiz kişinin ölümüne neden olan Breivik daha sonra Osla yakınlarındaki Uteoya adasında iktidardaki İşçi Partisi'nin düzenlediği bir gençlik kampında bir saat süreyle çevreye ateş açmıştı.

100'e yakın kişinin de yaralandığı saldırıda bazı gençler yüzerek adadan kaçmıştı.(bbc)