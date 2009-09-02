Onay veren Alman politikacılara suikast planı

Aralarında 2 Türk bulunan ve Alman politikacıları öldürme planları yapan grup,terör saldırısı planlamaktan yargılanacak.



Almanya’da terör saldırıları planladıkları suçlamasıyla Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde yargılanmakta olan ve aralarında Adem Yılmaz ile Atilla Selek adlı Türklerin de bulunduğu 4 terör zanlısı, Alman politikacıları da öldürmeyi düşünmüş.



Terör hücresinin elebaşı konumundaki Fritz Gelowicz, mahkemede dün verdiği ifadede, Afganistan’a Alman askerlerinin gönderilmesine izin veren Alman politikacıların öldürülmesi düşüncesinden, “zahmetli görülmesi sebebiyle” vazgeçtiklerini belirtti. İlk Alman askerleri, Gerhard Schröder’in başbakanlığı döneminde Afganistan’a gönderilmişti.

