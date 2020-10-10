Önay Alpago'dan 'Muazzez İlmiye Çığ' açıklaması: Çok özür dilerim, yaşıyormuş

107 yaşındaki ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın hayatını kaybettiğini sosyal medyada duyuran Eski Devlet Bakanı Önay Alpago, daha sonra vefat haberinin gerçeği yansıtmadığına dair paylaşımda bulundu.
107 yaşındaki ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın hayatını kaybettiğini sosyal medyada duyuran Eski Devlet Bakanı Önay Alpago takipçilerinden özür diledi.
"Çok özür dilerim"
Çığ'ın vefat haberiyle gündeme gelen Alpago, kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan bilginin gerçeği yansıtmadığını şu paylaşımında belirtti:
“Çok özür dilerim. Bana yanlış bilgi ulaşmış. Çok şükür Muazzez İlmiye Çığ yaşıyormuş. Uzun ömür diliyorum.”