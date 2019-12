Onassis, Kennedy’i aldatmış

T24 - Suikast kurbanı 35. ABD Başkanı Kennedy’in, eşi Jackie Onasis tarafından aktör William Holden’le aldatıldığı ortaya çıktı. Stajyeriyle ilişkisi olduğu öne sürülen Kennedy’nin, Marilyn Monroe ile birlikte olduğu da iddia edilmişti.





Milliyet'in haberine göre, ABD’nin 35’inci Başkanı John F. Kennedy’nin eşi Jackie Onassis’in bugüne kadar duyulmamış ses kayıtları ortaya çıktı. Amerikan ABC televizyonu tarafından yayınlanacak kayıtlara göre, Jackie, başkan eşini ABD’li bir aktörle aldattı. Eşi 1963’te bir suikaste kurban gittikten sonra Yunan armatör Aristotle Onassis ile evlenen eski first lady, suikastten sadece birkaç ay sonra ABD’li tarihçi Arthur Schlesinger Jnr’a konuştu. Aralarında bir anlaşma yapan ikili ses kayıtlarının Jackie Onassis öldükten 50 yıl sonra açıklanması kararını aldı.





Aldattığını itiraf etti





Kayıtlar Boston kentindeki Kennedy Kütüphanesi’nin mahzeninde saklandı. Ancak bundan 17 yıl önce kanserden ölen Onassis’in kızı Caroline, kayıtları ABC’ye vermeye karar verdi.

Caroline bunun karşılığında ABC’de yayınlanan ve Kennedy ailesinin hayatını anlatan dizinin kaldırılmasını istedi. Sadece bir kısmıyla ilgili bilgi verilen ve yakında ABC televizyonunda yayınlanacak kayıtlarda first lady, eşini aldattığını itiraf etti. Eski first lady, başkan eşiyle evli olduğu dönemde, ABD’li aktör William Holden ve Fiat firmasının kurucusu Gianni Agnelli ile birlikte olduğunu açıkladı.





Suikasttan Johnson sorumlu





Tarihçiler bu aldatmaların nedeninin, John Kennedy’nin eşine, stajyeri Mimi Beardsley Fahnestock ile ihanet etmesi olduğunu öne sürdü. Stajyeri ile 18 aylık bir ilişki yaşadığı öne sürülen Kennedy’nin ünlü aktris Marilyn Monroe ile birlikte olduğu da iddia edilmişti.

First lady’nin tarihçiye yaptığı itiraflar bununla sınırlı kalmadı. O





nassis, eşinin suikastinin sorumlusunun Kennedy’den sonra ABD Başkanı olan ve öncesinde başkan yardımcısı olarak görev yapan Lyndon B. Johnson olduğunu öne sürdü. Onassis, suikast emrinin Johnson tarafından verilmiş olabileceğini söyledi. Eski first lady ayrıca, eşi ölmeden haftalar önce yeni bir çocuk sahibi olmak üzere planlar yaptıklarını anlattı.