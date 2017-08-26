Onarım yapılan çatıda yangın çıktı

Ergün AYAZ/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Dilovası İlçesi\'nde 5 katlı binanın çatı katında onarım yapıldığı sırada yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öğle saatlerinde, Dilovası Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan Caddesi\'nde bulunan Şenol Aksoy\'a ait 5 katlı apartmanının çatısında onarım yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle çatı katını kapladı. Yangını görenler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangının kısa sürede büyüdüğünü söyleyen mahalle sakinlerinden Nevzat Artut, \"Ustalar çatıda çalışma yapıyordu. Bir anda yangın çıktı ve rüzgarla da binanın son katını kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü\" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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