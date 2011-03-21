On soruda Libya operasyonu

T24 - Libya'dan her saat gelen bombardıman haberleri ve sivil kayıp iddiaları operasyonun geleceği konusunda tartışmalara yol açarken, şimdi de Libya için bölünme formülü tartışılmaya başlandı.

1-BM Güvenlik Konseyi’nin 1973 sayılı kararının kapsamı ne?

Karar, BM üyesi ülkelerin Libya’da saldırı altında bulunan sivilleri korumak için “tüm gerekli önlemleri” almasına izin veriyor. Buna ambargo, yaptırım ve hava harekatı dahil. Kara harekatına müsaade etmiyor.

2-Operasyonun yönetimi kimde?

Şafak Yolculuğu Operasyonu’nun kontrolü ABD’nin Afrika Kumandanı General Carter Ham’da.

3-Hangi ülkeler operasyona katılıyor?

Fransa, İngiltere, ABD, Kanada, İspanya, Danimarka, Norveç, Katar, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri.

4-Müttefiklerin silah gücü nedir?

İngiltere’nin iki deniz altısı, Typhoon ve Tornado tipi savaş uçakları, iki fırkateyni, yakıt tankeri ve gözetim uçağı var. ABD’nin 3 denizaltısı, 12 savaş gemisi, 16 savaş jeti, 3 bomba uçağı ve çeşitli gözlem araçları bulunuyor. İspanya’nın F-18 bombardıman ve savaş uçakları, Fransa’nın Mirage ve Rafale savaş uçakları, Norveç’in ise F-16 savaş uçakları ile destek vermeleri bekleniyor. İtalya hava üslerini açtı.

5-Kaddafi’nin gücü nedir?

Kaddafi’nin en güçlü silahı 150 kilometre menzile sahip uçaksavar füzeleri. Hükümet kontrolünde ayrıca 400 füze rampası bulunuyor. Kaddafi’nin uçaklarının çoğu eski ve çalışmaz durumda.

6-Kaddafi şimdi tam bir kuşatma altında mı?

Uluslararası açıdan evet. Ancak ülkenin içinde muhaliflere saldırı düzenlemeye devam ediyor.

7-BM, Kaddafi’nin muhalif kentlerdeki saldırılarını durdurabilir mi?

Belki. Koalisyon ülkeleri kara harekatı yapmayacaklarını söyledi. Dolayısıyla sivillerin de bulunduğu kentlere operasyon düzenlemesi çok zor olacak. Burada Kaddafi’nin adamlarının evlerini bombalayarak saldırıları durdurmayı deneyebilir.

8-Kaddafi BM kararını uygularsa ülkenin başında kalabilir mi?

Hukuken evet. Güvenlik Konseyi kararı rejim değişikliği öngörmüyor. Ancak uluslararası konsensus Kaddafi’nin gitmesi gerektiği yönünde.

9-Libya’da yiyecek stokları ne durumda?

BM Gıda Programı, Libya’da 4 ay yetecek kadar yiyecek stoğu olduğunu açıkladı. Yetkililer Libya’ya 1 milyon insanı doyuracak 24 milyon dolarlık acil durum paketi yollamayı teklif etti.

10-Libya bölünür mü?

Eğer Kaddafi ve destekçileri ayak direr, uluslararası camia da doğudaki muhalif kentleri desteklerse ülke bölünebilir. Bu durumda Kaddafi’nin hakim olacağı batı kısmının başkenti Trablus, doğu kısmının başkenti ise Bingazi olacak.

Savunma Bakanı Robert Gates de dün akşam yaptığı açıklamada ülkenin bölünmesinin Libya’nın istikrarı için bir formül olabileceğini söyledi.