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On Sekiz Mart Üniversitesi'nde kitap okuma soruşturması!

Gezi eylemleri sırasında rektörlük binası karşısında kitap okuyarak eylem yapan 5 öğretim görevlisi hakkında soruşturma açıldı

20 Kasım 2013 15:26

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde görevli 5 öğretim üyesine, Rektörlük binası karşısında durarak izinsiz kitap okudukları nedeniyle soruşturma açıldı.

Hürriyet gazetesinden Banu Şen'in haberine göre, 20 Haziran'da Gezi Parkı eylemleri sırasında, rektörlük binası önünde "duran adam" eylemi yaparak kitap okuyan Prof. Talat Koç, Doç. Ekrem Tufan, Doç. Murat Gümüş, Doç. Ahmet Kamil Tunçel ve Öğretim Görevlisi Ömer Faruk Kırnıç hakkında üniversite yönetimince soruşturma açıldı.

Buna benzer yaklaşık on soruşturma daha geçirdiğini belirten Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Talat Koç, “Hakkımda bugüne kadar açılan diğer soruşturmalardan hareketle yargıya götürerek haklılığımı kanıtlamış bulunmaktayım. Bununla birlikte yıldırıp bezdirerek kurumdan uzaklaştırmak amacıyla yeni soruşturmalar açıldı.” dedi.

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