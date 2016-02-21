Ön seçimlerin galibi Trump ve Clinton



Cumhuriyetçilerin aday adayı, gayrimenkul zengini Donald Trump ön seçimi rakiplerine karşı büyük bir oy farkıyla kazanırken, Demokratların aday adayı, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton "Kıl payı" önde tamamladı.

Seçim mitinglerinde yabancılara, özellikle Müslümanlara yönelik ağır eleştirileriyle dikkatleri çeken Trump, katıldığı ilk ön seçimde de rakiplerini geçmeyi başarmıştı. Trump ikisi de senatör olan rakipleri Ted Cruz ile Marco Rubio'yu New Hampshire'da da mağlup etmişti.

Cumhuriyetçiler'de ılımlı muhafazakar cephedeki aday adayları ise aday adaylıklarını geri çektiler. New Jersey Valisi Chris Christie'nin adaylıktan vazgeçtiğini açıklaması üzerine eski Florida Valisi Jeb Bush da havlu attığını duyurdu. Böylece Cumhuriyetçi aday adaylarından geriye Trump dışında Marco Rubio ve Ohio Valisi John Kasich kaldı.

Clinton ve Sander yarışıyor

Öte yandan Demokratlar cephesindeki yarış Hillary Clinton ile Bernie Sanders arasında devam ediyor. Clinton her ne kadar seçimlerin favorisi olarak görülse de Nevada'daki seçimi Sanders karşısında yüzde beş gibi çok az bir oy farkıyla alması, kafaları karıştırdı. Ancak Clinton seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra seçmenlerine ve seçim ekibine teşekkür ederek, "Mücadele devam ediyor" dedi.

50 eyalette yapılacak ön seçimlerden sonra partilerin adayları belirlenecek. Adayların temmuza kadar netleşmesi bekleniyor. ABD'de başkanlık seçimi 8 Kasım'da gerçekleştirilecek. Demokrat Partli Başkan Obama üçüncü kez aday olamadığı için yarışta yer almıyor.