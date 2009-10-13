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Ekonomi

On Numara'yı İstanbul, Samsun ve Şırnak bildi

13 Ekim 2009 02:51

Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.

375. Hafta'nın kazandıran numaraları; 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 23, 24, 26, 29, 32, 34, 36, 40, 43, 44, 51, 59, 61 ve 74 olarak belirlendi. 10 bilen 3 kişi 66 bin 278 TL 35'er Kr ikramiye kazandı. Büyük ikramiye kazanan talihlilerin, kuponlarını İstanbul-Fatih, Samsun-İlkadım ve Şırnak-İdil'deki bayilerden yatırdıkları bildirildi.



9 bilen 176 kişi 753 TL 70'er Kr, 8 bilen 3 bin 58 kişi 43 TL 45'er Kr, 7 bilen 26 bin 737 kişi 7 TL 25'er Kr, 6 bilen 143 bin 98 kişi 1 TL 40'ar Kr ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 169 bin 692 kişi de 1 TL 45'er Kr ikramiye alacak.

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