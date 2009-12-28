On Numara'da 1 talihliye 201 bin TL

Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen ''On Numara'' oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.

386. Hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 3, 7, 9, 18, 20 ,22, 24, 27, 33, 48, 50, 53, 59, 62, 64, 65, 68, 72, 73, 75, 76 ve 79 olarak belirlendi.



Bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi 201 bin 124 lira 30 kuruş kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 bilen 82 kişi bin 635 lira 35'er kuruş, 8 bilen bin 668 kişi 80 lira 55'er kuruş, 7 bilen 16 bin 359 kişi 11 lira 75'er kuruş, 6 bilen 100 bin 193 kişi 2 lira ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 204 bin 121 kişi de 1 lira 25'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan talihlinin, kuponunu İzmir-Konak'taki bayiden yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte, toplam 1 milyon 363 bin 855 lira 73 kuruş ikramiye dağıtıldı.