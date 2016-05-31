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On Numara sonuçları belli oldu

30 Mayıs tarihli 721. hafta On Numara sonuçları belli oldu! İşte haftanın On Numara sonuçları, çekilişte çıkan numaralar

31 Mayıs 2016 00:55

30 Mayıs tarihli, Mayıs ayının son On Numara sonuçları açıklandı.

Milli Piyango İdaresi’nin pazartesi akşamları yaptığı çekilişte 22 adet numara çekiliyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak için bu numaraların içinden 10 tanesinin bilinmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz hafta On Numara çekilişinde devir gerçekleşmemiş ve büyük ikramiye 3’e bölünmüştü.

Bu hafta ise büyük ikramiye dörde bölündü ve On Numara çekilişinin talihlileri Ankara – Çankaya, Mersin – Yenişehir,  İzmir – Foça ve Yozgat Merkez’den çıktı.

İşte On Numara çekilişinde çıkan numaralar…

721. haftanın numaraları: 02 04 06 10 12 17 18 23 26 27 28 30 49 58 60 61 62 71 72 73 76 80

10 bilen kişi sayısı : 4 > Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 66.679,75 TL

9 bilen kişi sayısı : 74 > Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.403,30 TL

8 bilen kişi sayısı : 1.399 > Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 127,55 TL

7 bilen kişi sayısı : 14.179 > Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,05 TL

6 bilen kişi sayısı : 87.385 > Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,05 TL

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 146.094 > Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,15 T

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