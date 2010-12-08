-ON NUMARA ÇEKİLİŞİ YAPILDI ANKARA (A.A) - 12.07.2010 -Milli Piyango İdaresinin düzenlediği On Numara oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. Kazanan numaralar 2, 7, 15, 17, 18, 28, 30, 32, 34, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 66, 68, 70, 71, 73 ve 74 olarak belirlendi. Bu haftaki çekilişte 10 bilen 4 kişi, 47 bin 536 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 9 bilen 85 kişi bin 491 lira 85'er kuruş, 8 bilen bin 568 kişi 80 lira 95'er kuruş, 7 bilen 15 bin 990 kişi 11 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 99 bin 651 kişi 1 lira 90'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 199 bin 362 kişi 1 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler, kuponlarını Mersin-Akdeniz, Ankara-Altındağ, Ankara-Çankaya ve İstanbul-Çekmeköy'de yatırdı. Bu haftaki çekilişte, toplam 1 milyon 56 bin 337 lira 69 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, olimpiyat oyunları, savunma sanayisi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 633 bin 802 lira 50 kuruş, KDV olarak 420 bin 886 lira 83 kuruş ve şans oyunları vergisi olarak 234 bin 741 lira 67 kuruş aktarılacak.