On Numara çekilişi yapıldı

Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.

374. Hafta'nın kazandıran numaraları; 7, 11, 12, 17, 18, 21, 25, 29, 36, 42, 52, 55, 61, 62, 64, 67, 71, 72, 75, 76, 78 ve 79 olarak belirlendi.



''On Numara'' oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 100 bin 900 TL 70'er Kr ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 bilen 108 kişi bin 246 TL 25'er Kr, 8 bilen bin 772 kişi 75 TL 95'er Kr, 7 bilen 17 bin 534 kişi 11 TL 5'er Kr, 6 bilen 107 bin 876 kişi 1 TL 85'er Kr ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 197 bin 533 kişi de 1 TL 30'ar Kr ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan talihlilerin, kuponlarını Gaziantep-Şehitkamil ve Kocaeli-İzmit'teki bayilerden yatırdıkları bildirildi.