-Ön hasar tespiti tedbir almaktır VAN (A.A) - 10.11.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Vekili Ejder Kaya, ''Ön hasar tespiti, bizim depreme dayanıklılık testimiz değildir. Sadece muhtaç duruma düşen, devlet tarafından bakılacak vatandaşın durumunu tespit etmek ve tedbirler almaktır'' dedi. İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaya, dün meydana gelen depremin haberini alır almaz, 28 uçakla 804 arama kurtarma personeli, 104 sivil toplum mensubu, 4 arama kurtarma köpeği ve 62 kamu iş makinesi ile 22 ambulansı,hızlı şekilde bölgeye gönderdiklerini söyledi. Burada çalışılan iki enkaza yeterli sayıda arama kurtarma personeli ile araç-gereçlerle hızlı bir şekilde müdahale edildiğini dile getiren Kaya, şu ana kadar 29 vatandaşın sağ olarak enkazdan çıkarıldığını, 12 kişinin ise yaşamını yitirdiğini bildirdi. -220 kişilik ekiple ön hasar tespit çalışması- Kaya, 23 Ekim'de meydana gelen depremin ardından, çok hızlı arama kurtarma ve ilkyardım çalışmalarından sonra, 220 kişilik ekiple ön hasar tespit çalışmalarına başladıklarına değinerek, şöyle devam etti: ''Ön hasar tespit çalışmaları sırasında yaklaşık 102 bin hane incelemişiz. Neredeyse Van'ın tamamını bu kapsamda sayabiliriz. 102 bin hane içinde, öncelikle vatandaşlarımızın kafasında soru işaretlerini gidermek bakımından söylüyorum... Ön hasar tespiti, bizim depreme dayanıklılık testimiz değildir. Sadece muhtaç duruma düşen, devlet tarafından bakılacak vatandaşın durumunu tespit etmek ve tedbirler almaktır.''