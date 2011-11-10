T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ön hasar tespiti tedbir almaktır VAN (A.A)

10 Kasım 2011 20:57

-Ön hasar tespiti tedbir almaktır VAN (A.A) - 10.11.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Vekili Ejder Kaya, ''Ön hasar tespiti, bizim depreme dayanıklılık testimiz değildir. Sadece muhtaç duruma düşen, devlet tarafından bakılacak vatandaşın durumunu tespit etmek ve tedbirler almaktır'' dedi. İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaya, dün meydana gelen depremin haberini alır almaz, 28 uçakla 804 arama kurtarma personeli, 104 sivil toplum mensubu, 4 arama kurtarma köpeği ve 62 kamu iş makinesi ile 22 ambulansı,hızlı şekilde bölgeye gönderdiklerini söyledi. Burada çalışılan iki enkaza yeterli sayıda arama kurtarma personeli ile araç-gereçlerle hızlı bir şekilde müdahale edildiğini dile getiren Kaya, şu ana kadar 29 vatandaşın sağ olarak enkazdan çıkarıldığını, 12 kişinin ise yaşamını yitirdiğini bildirdi.  -220 kişilik ekiple ön hasar tespit çalışması- Kaya, 23 Ekim'de meydana gelen depremin ardından, çok hızlı arama kurtarma ve ilkyardım çalışmalarından sonra, 220 kişilik ekiple ön hasar tespit çalışmalarına başladıklarına değinerek, şöyle devam etti:  ''Ön hasar tespit çalışmaları sırasında yaklaşık 102 bin hane incelemişiz. Neredeyse Van'ın tamamını bu kapsamda sayabiliriz. 102 bin hane içinde, öncelikle vatandaşlarımızın kafasında soru işaretlerini gidermek bakımından söylüyorum... Ön hasar tespiti, bizim depreme dayanıklılık testimiz değildir. Sadece muhtaç duruma düşen, devlet tarafından bakılacak vatandaşın durumunu tespit etmek ve tedbirler almaktır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24