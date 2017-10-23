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Spor

(ön haber) Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı 

(ön haber) Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı  Tolga SAĞLAM, Trabzon-DHA Çalımbay; kadro dışı haberlerinin asılsız olduğunu ve buna üzüldüklerini söyledi

23 Ekim 2017 20:21

(ön haber) Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı 

Tolga SAĞLAM, Trabzon-DHA

Çalımbay; kadro dışı haberlerinin asılsız olduğunu ve buna üzüldüklerini söyledi. Kupa maçında sakat oyuncular ve cezalılar nedeniyle eksilen kadro olduğunu ve görmedikleri oyuncuları oynatacağını da açıklayan Rıza Çalımbay; Burak Yılmaz\'ın en az 3 hafta oynayamayacağını, Kucka ile Hubocan\'ın durumlarının ise belirsiz olduğunu söyledi.  

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