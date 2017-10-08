(Ön haber) Mircea Lucescu: "Kulüpler böyle devam ederse Milli Takım'a oyuncu bulmak zorlaşacak"

TURKU, (DHA) - A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile Cenk Tosun, Finlandiya mücadelesi öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

Açıklamalardan satırbaşları şu şekilde

Cenk Tosun: \"Beklentiler büyük olunca, hüsran da büyük oluyor\"

\"Türk halkının beklentilerini karşılayamadığımız için çok üzgünüz\"

Mircea Lucescu: \"Finlandiya maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Öncelikle turnuvayı tamamlamak gerekiyor\"

\"İzlanda maçını basit bir şekilde kaybettik. Çok yazık\"

\"İlk golü yedikten sonra takım kendine olan güvenini kaybetti\"

\"Oyuncuların çok üzüldü ama hayat devam ediyor\"

\"Daha güçlü bir ekip kurmak için önümüzde 1 sene var\"

\"Az oynayan oyunculardan bir ekip kurmak kolay değil\"

\"Benim hedefim, Milli Takım\'daki oyuncuların kulüplerinde daha fazla süre almasını zorlamak\"

\"Umarım yurt dışında oynayan oyuncularımız da ilk 11\'de forma giyer\"

\"Genç Türk oyuncular erken yaşta yurt dışına gitmemeli\"

\"Türk antrenörlerinin Milli Takım\'a oyuncu yetiştirmesi gerekiyor\"

\"Kulüpler böyle devam ederse Milli Takım\'a oyuncu bulmak zorlaşacak\"

\"Zamanla daha iyi bir Milli Takım kuracağız. Türk oyuncuların kalitesine güvenim var\"

\"Finlandiya maçını geçtikten sonra daha detaylı konuşacağız\"

\"Tolga Ciğerci ile konuştuk, \'Sakatım\' dedi\"

\"Türk oyuncular kendi kulüplerinde yabancıların üstüne çıkmalı, yoksa işimiz zor olacak\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Açıklamalar

Sercan SAPANATAN / TURKU, (DHA)