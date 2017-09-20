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(ön haber) Galatasaray ile UNICEF iş birliğine imzayı atıyor

Galatasaray Başkanı Özbek: "Bütün Galatasaraylıları UNICEF ile yapılan bu iş birliğine destek olmaya ve el vermeye davet ediyorum" Galatasaray, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) ile çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak, UNICEF'in

20 Eylül 2017 14:21

Galatasaray Başkanı Özbek: \"Bütün Galatasaraylıları UNICEF ile yapılan bu iş birliğine destek olmaya ve el vermeye davet ediyorum\"

Galatasaray, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) ile çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak, UNICEF\'in Türkiye\'de ve dünyada yürüttüğü programlara destek sağlamak için iş birliğine imza atıyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda düzenlenen törene; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü Sanem Bilgin Erkurt katıldı.
Galatasaraylı sporcuların çocuklar için dileklerini paylaştığı filmin gösteriminin ardından konuşan Dursun Özbek, \"Bütün Galatasaraylıları UNICEF ile yapılan bu iş birliğine destek olmaya ve el vermeye davet ediyorum. UNICEF ile yapılan bu ortaklık bizleri de çok heyecanlandırmış ve mutlu etmiştir\" dedi.

**TÖRENİ ŞU AN CANLI YAYINLAMAYA DEVAM ETMEKTEYİZ**

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Törenden görüntüler
- Konuşmalar
- Detaylar

HABER - KAMERA: SERHAN TÜRK - İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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