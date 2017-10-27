T24 LogoT24 Logo
Spor

(ön haber) Fikret Orman'dan sert açıklamalar!

"Beşiktaş iyiye giderken, aşağı çekilmeye çalışılıyor" "Caner bilinen bir isim

27 Ekim 2017 23:49

\"Beşiktaş iyiye giderken, aşağı çekilmeye çalışılıyor\"

\"Caner bilinen bir isim. Düzgün bir çocuk. Maç içerisinde bazen agresif durum sergileyebiliyor\"

\"Caner başka takımlarda oynarken, bu konuda bir şey yapılmazken, Beşiktaş\'a gelince bu ceza olması enteresan\"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Caner Erkin\'e verilen 6 maçlık ceza hakkında açıklamalarda bulundu.
Alanya Beşiktaşlılar Derneği\'nin balosunda konuşan Orman ilk olarak şunları söyledi;
\"Yükselen bir kulübü hep beraber yukarı çıkartıp, diğer takımları da o seviyeye getirmek gerekiyor. Yükseleni aşağı çekmememiz lazım. Hep beraber Türk futboluna hizmet etmemiz gerek. Ben sürekli diyorum ki, Türkiye\'nin futbolcunun marka değerini yukarı çekmeliyiz. Beşiktaş iyiye giderken, aşağı çekilmeye çalışılıyor. Caner ilk defa, futbol kamuoyunun önüne çıkan bir isim değil. Trabzonspor\'da Yusuf Yazıcı yeni çıktı. O böyle bir hareket yapmış olsa, böyle bir şeyler diyebilirsiniz ama Caner bilinen bir isim. Düzgün bir çocuk. Maç içerisinde bazen agresif durum sergileyebiliyor. Başka takımlarda oynarken, bu konuda bir şey yapılmazken, Beşiktaş\'a gelince bu ceza olması enteresan. Bunun çok daha beterleri yapılmıyor mu? Yapılıyor. Maç bittikten sonra, kulübün başkanı olarak, buranın Beşiktaş olduğunu ve bu hareketleri tasvip etmediğimizi söyledim. Caner de herkesten özür diledi. Bunu alıp da, futbolcumuzla alakalı bir cezayı abartarak vermenin yanlış olduğunu düşünüyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Fikret Orman\'ın açıklamaları

ALANYA / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DüzgünMaçBeşiktaşKulübü Başkanı Fikret Orman Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu PFDKCaner ErkinAlanya Beşiktaşlılar DerneğiOrmanYükseleniHepTürkBenTürkiyeCanerTrabzonspor Yusuf YazıcıBaşkaBununYapılıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24