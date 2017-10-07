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Spor

(Ön haber) Ersun Yanal: "Dünya Kupası'na katılamamamız sürpriz değil"

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu

07 Ekim 2017 23:00

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor\'un teknik direktörü Ersun Yanal, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Türkiye A Milli Futbol Takımı\'nın İzlanda\'ya 3-0 mağlup olarak 2018 FIFA Dünya Kupası\'na katılma şansını yitirmesi ile ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, \"Dünya Kupası\'na katılamamamız sürpriz değil. Sonuçlar ve gidişat bunu açıkça belli ediyordu\" dedi.
Burak Yılmaz\'ın Trabzonspor\'a geldiği günden bu yana sakat sakat oynadığını belirten Yanal, \"Burak Yılmaz geldiği günden beri sakat oynuyor. Önce kasıklarında bir problem vardı; daha sonra kas yaralanması oldu. Milli Takım\'da fedakarlıklar yaptı. Beşiktaş maçına antrenmansız çıktı. Ardından Milli Takım\'a gitti. Bu tempoya daha fazla dayanamadı ve şu an Milli Takım\'dan izin alarak ayrıldı\" açıklamasını yaptı. Yanal ayrıca, tecrübeli oyuncunun tedavisine Trabzon\'da başlandığını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ersun Yanal açıklamalar

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

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