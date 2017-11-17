(Ön haber) Antalyaspor Başkanı Öztürk: "Gerçekten iyi şeyler yapabileceğini düşünen insanlar çıksınlar, aday olsunlar"

Ali Şafak Öztürk, adaylık iddialarına açık kapı bıraktı

ANTALYA, (DHA)

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, basın mensuplarının karşısına çıktı.

Öztürk, \"Gerçekten iyi şeyler yapabileceğini düşünen insanlar çıksınlar, aday olsunlar. İnandığımız kişiler çıkarsa, biz de onları en iyi şekilde destekleyebiliriz\" açıklamasında bulundu. Başkan Öztürk, seçimde aday olup olmayacağına dair net bir açıklamada bulunmazken, \"Bazı şeyleri süreç içerisinde göreceksiniz\" dedi.

Öztürk\'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

\"Burada, şehre ve spor kulübüne, kendi kişisel çıkarları için ihanet edenler var.\"

\"Basında takımı karıştırmak için haberler çıkartılıyor\"

\"Organize şekilde bize zarar veriyorlar.\"

\"Biz neysek oyuz. Bir çizgimiz var.\"

\"Yaptıklarımız ortada, insanların bize bakış açısı ortada. Biz elimizden geleni yaptık. Antalyaspor\'un menfaatleri doğrultusunda bundan sonraki süreci de en iyi şekilde atlatacağız.\"

\"Bizimle ya da bizsiz, yola en iyi şekilde devam edelim.\"

\"Biz şu anda görevimizin başındayız, bu görevde olduğumuz sürece en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.\"

\"Bazı şeyleri süreç içerisinde göreceksiniz.\"

\"Gerçekten iyi şeyler yapabileceğini düşünen insanlar çıksınlar, aday olsunlar.\"

\"İnandığımız kişiler çıkarsa, biz de onları en iyi şekilde destekleyebiliriz.\"

\"Toplantılardaki konuşmalar, destekleyici olmalı.\"

\"Kırgınlıklar olabilir ama büyük bir aileyiz. Bu ailenin lideri konumundayım, bu benim için büyük bir sorumluluktur.\"

\"Burada, mümkün olduğunca herkese kucak açmak ve karşılığında takdir görmek bizi sevindiriyor.\"

\"Biz elimizi taşın altına koyduk.\"

\"Çekinerek söylüyorum, kendi imzalarımızla krediler çektik.\"

\"İlk geldiğimiz dönemde, \'Benim paramı verin öyle gideyim\' diyorlardı. Oyuncu kontratlarından kurtulmak kolay değildi\"

\"Nasri\'yle ilgili birçok teklif geldi. Sadece Nasri için de değil, birçok oyuncumuza Amerika\'dan, Çin\'den, Meksika\'dan teklifler geldi.\"

\"Bu transferler yatırımdır. Nasri bir iki maç iyi oynayınca, büyük paralara gidebiliyor.\"

\"Nasri eğer satılırsa, satışından Antalyaspor yüzde 60, Manchester City yüzde 40 pay alacak.\"

\"Vainqueur\'ü almasak Marsilya alacaktı, biz 500 bin Euro\'ya aldık.\"

\"Buradan kazanılacak paralar yüzünden bazılarının ağzı sulanıyor. Elde bir değer ver. Performans gelmese bile sırf isminden dolayı büyük paralara gidebilir bu isimler\"

\"Bu sezon yaşadığımız sakatlık sayısı, geçen sezondan çok daha fazla.\"

\"Yarın Menderes (Türen) Başkan ile görüşeceğiz\"

\"Antalyaspor gibi bir kulübün başkanıyken, başka bir kulübün seçimlerinde bir adayın listesinde olmam mümkün değil. Bu iddiaları kim çıkardı bilmiyorum.\" (Ali Koç\'un listesinde olacağı iddialarına yanıt olarak)

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