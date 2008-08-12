Ön elemelerde başarılıyız

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Fenerbahçe 145. sınavında

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Galatasaray ön elemelerde rahat

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6. kez Devler Ligi’ni istiyor

Tempo24-Bugüne kadar oynanan 26 'ön eleme' müsabakasından takımlarımız 20 kez gülerek ayrılan taraf oldular. Bu başarı graifiği Galatasaray'ın Steaua Bükreş, F.Bahçe'nin Partizan maçları öncesinde en önemli avantaj olarak değerlendiriliyor.1994-95 sezonunda ilk resmî 'ön eleme'de Galatasaray, Lüksemburg'dan Avenir Beggen'i zorlanmadan geçmişti. 1995-96'da Beşiktaş Norveçli Rosenborg'a 0-3 ve 3-1'lik sonuçlarla elenmişti. Ertesi yıl ise F.Bahçe, İsrail'den M.Tel Aviv'i 1-1 ve 1-0 ile saf dışı bıraktı.Daha sonra G.Saray'ın altın yıllarında sırasıyla İsviçre'nin Sion ve Grasshoppers, Avusturya'nın Rapid Wien ve yine İsviçre'nin St. Galen takımlarını hiç yenilmeden elediğini gördük. Aynı süreçte G.Saray'a eşlik eden Beşiktaş, Sloven Maribor'u elerken, İsrail takımı Hapoel'e ise elenmişti. 2000-01 sezonunda ise önce Bulgar Levski'yi, ardından da Rus Lokomotif'i elemeyi başardı Siyah Beyazlılar.2001-02'de F.Bahçe, İskoç G.Rangers'ı 0-0 ve 2-1 ile, iki ön eleme oynayan G.Saray ise Arnavut Vlazznia ve Bulgar Levski'yi elemeyi başarıyordu. Ertesi yıl F.Bahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'a iki maçta da kaybederek elendi. 2003-04'te G.Saray CSKA Sofya'yı iki defa yenip eledi. 2004-05'te Trabzonspor, Leton Skonto'yu eleyip, ikinci ön elemede Ukrayna'dan D.Kiev'e deplasmanda kazanmasına karşın elendi.Ertesi yıl yine Trabzonspor daha büyük bir şok yaşatarak Rum Kesimi'nden Anorthosis'e elendi. 2006'da ise F.Bahçe, Faroer'den B36'yı rahat geçip, D.Kiev'e elenirken G.Saray ise Çek Cumhuriyeti'nden Mlada'yı kupanın dışına itti. Geçen sezon ise Beşiktaş, Sheriff ve Zürich engellerini namağlup aşmayı başardı. F.Bahçe'nin rakibi Anderlecht'ti ve temsilcimiz iki maçı da kazanarak gruplara kalmayı bildi. F.Bahçe bu sezon da MTK engelini geçti. Buna göre Türk takımları 26 Şampiyonlar Ligi ön elemesinin 20'sinde gülen taraf oldular.Avrupa kupalarında 'ön eleme' kavramının çıkış süreci 1990'lardır. Zira o dönemde futbol adına iki önemli değişim oldu. Bunlardan birincisi Doğu Bloku'nun çöküşüyle birlikte ortaya UEFA üyesi olan pek çok yeni devletin çıkması idi.Yeni devletler demek yeni takımlar ve katılımcılar demekti. Yine o süreç 'endüstriyel futbol' denilen ve para ile sıkı ilişkisi olan yeni bir düzenin peyda olduğu dönemdi. Böylece eskiden sadece ülke şampiyonlarının katılabildiği bir kupa olan ve toplam 5 rakibi geçen takımın şampiyon olabildiği Şampiyon Kulüpler Kupası lağvedilerek yerine çok daha fazla takımın/sponsorun katılabileceği Şampiyonlar Ligi tesis edilmişti.Böylelikle takım sayısında ciddi bir artış görüldü ama büyükler sahne almadan evvel bazıları bir an önce ayakaltından çekilmelilerdi. Bu yüzden temmuz, ağustos sıcaklarına denk gelen ön eleme kavramı icat edildi ve pek çok ülke son yıllarda Avrupa kupalarında eylül ayını bile göremez oldu.