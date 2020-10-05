On binlerce müteahhit meslekten men edilebilir

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sözcü'nün haberine göre, sektör temsilcileri yönetmeliğe tepki göstererek düzenleme dolayısıyla on binlerce müteahhidin meslekten men edilebileceğini belirtti.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı ve TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu, yasal mevzuatlarla tıkanmış olan inşaat sektörünün önünü açmadığını belirterek, "İlgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle on binlerce tecrübeli müteahhidin (kalite standardının artırılmasına faydası olmayan) yönetmelik şartlarından kaynaklı olarak müteahhitlik mesleğini icra etmesi imkansız hale geldiği veya müteahhitlik mesleğinden men edildiği bir düzenlemeye dönüşmüştür. Örneğin; Kayseri'de 4 bine yakın kayıtlı müteahhit olmasına rağmen, bu zamana kadar H grubu hariç, farklı gruplarda belge alabilen müteahhit sayısının ancak 300 civarında olduğunu, toplamda 5-10 projede bin konut yapan bazı meslektaşlarımızın yeni sistemde 100 konut yapmalarına bile imkan tanınmayarak sınıflandırma belgesi verilmediğini görüyoruz" diye konuştu.

Tellioğlu, açıklamasına şöyle devam etti: "Bunların bir kısmı haklı sebeplere dayalı olsa da; önemli bir kısmının sistemin kalite standardına faydası olmayan gereksiz düzenlemelerden ve sahadaki reel işleyişinin dikkate alınmadığından kaynaklandığını müşahede etmekteyiz. Dolayısıyla; bu şartlarda 250 alt sektörü hareketlendiren, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü ve istihdamın dinamik gücü olan inşaat sektörü için tehlike çanları çalmaktadır" dedi.