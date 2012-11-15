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Dünya

On binlerce kişi tam güneş tutulmasını izledi

Kuzey Avustralya'nın dar bir alanında yaşanan tam güneş tutulmasını izlemek için on binlerce kişi toplandı

15 Kasım 2012 12:00

Avusturalya'nın Queensland Eyaleti'nde nadir görülen güneş tutulmasını izlemek için on binlerce kişi bir araya geldi.

Kuzey Avustralya'nın dar bir alanında yaşanan tam güneş tutulmasını izlemek için on binlerce kişi toplandı.

Sadece 170 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde görülen tutulmada 2 saat boyunca Queensland eyaleti karanlığa gömüldü. Yeni Zelanda ve Endonezya'nın doğusunda ise parçalı tutulma görüldü.

Tam tutulma yaklaşık 2 dakika sürdü.

Tutulmayı daha iyi izleyebilmek için bölgede yaklaşık 40 sıcak hava balonu havalandı. Büyük Set Resifi'nde de onlarca küçük ve büyük geminin denize açıldı.

Queensland Astronomi Kurumu'ndan Terry Cuttle, duygularını, "Hemen öncesinde, bunu görebilecek miyiz diye düşünüyordum. Şahane bir görüntüydü. Çok güzeldi" diye dile getirdi.
 
Tutulmadan kısa süre sonra bulutların tekrar gökyüzünü kaplaması izleyicileri şaşırttı.

Ay'ın Güneş ışınlarını kestiği sırada sıcaklığın hızla düşmesi nedeniyle hayvanlar da şaşkınlık yaşadı.

Büyük Set Resifi'nde ise araştırmacılar, sualtı kameralarıyla deniz canlılarının tepkilerini kayıt altına aldı.

Bazı oteller, tutulma tarihi için 3 yıl öncesinden rezervasyon talebi almışlardı.

Bir sonraki tam tutulma Mart 2015'te görülebilecek.

 

 

(BBC Türkçe)

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On binlerce kişi tam güneş tutulmasını izledi

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