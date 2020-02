On binlerce CHP'li, "OHAL'e hayır" dedi; Türkiye genelindeki eylemlerde neler yaşandı?

On binlerce CHP'li, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası ilan edilen ve yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının bir kez daha uzatılmasına karşı 81 ilde oturma eylemi yaptı.

Taksim Meydanı'na izin çıkmadı

Polis, CHP'lilere Taksim Meydanı'nda basın açıklaması ve eylem yapamayacağını bildirdi. Polis müdürleriyle CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında yapılan görüşmelerde, Taksim Meydanı'nın gösteri ve yürüyüş alanlarından biri olmadığı bu nedenle başka bir yerde yapılması istendi. Bunun üzerine CHP'liler ile polis, İstiklal Caddesi girişindeki Fransa Başkonsolosluğu önünde eylemin yapılması için anlaştı.

OHAL aleyhinde sloganlar atan grup, başkonsolosluk önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Canan Kaftancıoğlu, "Ülkemiz 21 aydır OHAL ile yönetilmektedir. İlan edilişindeki amacından uzaklaşarak demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi; insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK'lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir" dedi.

"OHAL değil, demokrasi istiyoruz"

OHAL'in halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline geldiğini ve derhal son verilmesi gerektiğini kaydeden Kaftancıoğlu, "Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sendikalar, meslek odaları ve birlikleri ile sivil toplum örgütlerine yönelik iktidar gücü ile uygulanan sindirme politikaları son bulmalıdır. Sivil darbe ile tek koltukta birleştirilen yasama, yürütme ve yargı erkleri, yeniden, çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir. Sadece bu meydandan değil, Türkiye'nin 81 ilindeki meydanlardan Ankara'daki Saraylıları uyarıyoruz. Bizler OHAL değil demokrasi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Grup basın açıklamasının ardından İstiklal Caddesi'nde 1 saat süren oturma eylemi yaptı. Eylemi alkışlarla devam ettiren grup, sık sık 'hak hukuk adalet', 'OHAL kaldırılsın', 'bu daha başlangıç mücadeleye devam', 'faşizme karşı omuz omuza', Oturma eyleminin sona ermesiyle de grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Ankara

CHP Ankara İl Örgütü öncülüğünde Güvenpark’ta düzenlenen oturma eylemine, CHP Genel Başkan yardımcıları Tekin Bingöl, Haluk Koç, Fethi Açıkel, CHP milletvekilleri, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, İl Kadın Kolları Başkanı Türkan Çınar ve çok sayıda partili destek verdi. İktidar partisinin OHAL'i bir kez daha uzatmanın peşinde olduğunu söyleyen CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, "İlan ederken 1 buçuk ay bile sürmeyecek dedikleri OHAL, bardağı çoktan taşırmıştır. Sabır testisi kırılmış toplumun büyük çoğunluğu OHAL rejimine artık yeter demeye başlamıştır" dedi.

"OHAL rejimine derhal son verilmeli"

Keskin, "Postallı darbelerle mücadele etmeyi badire görenler, gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmiştir" diyerek şöyle konuştu: "Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı parlamentonun yok sayıldığı milli iradenin tanınmadığı milletvekillerinin rehin alındığı faşist düzeni ortadan kalkmalıdır. Sendikalar meslek odalar ve birlikleri ile sivil toplum örgütlerine yönelik iktidar gücüyle uygulanan sindirme politikaları son bulmalıdır. Sivil darbe ile tek koltukta birleştirilen yasama yürütme ve yargı ekleri yeniden çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir."

Keskin, alanda bulunan partilileri oturma eylemine davet ederek, "Sadece bu meydanda değil, ülkenin 81 ilindeki meydanlardan Ankara’da ki saraylılara sesleniyoruz. Biz OHAL değil demokrasi istiyoruz" diye konuştu. CHP'liler yapılan konuşmanın ardından oturma eylemine geçti.

Muğla

CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda yapılan 5 dakikalık oturma eylemine yoğun katılım oldu. CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partilinin katıldığı eylemde, “Faşizme karşı omuz omuza” ve “OHAL'de yaşamak istemiyoruz” sloganları atıldı.

Eylem öncesi açıklama yapan CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, "Ülkemizi 'tek adam rejimi'ne dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında 'evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, 'hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır" dedi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta Trabzon Bulvarı'ndaki parti binası önünde gerçekleştirilen oturma eylemine CHP İl Başkanı Esat Şengül, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı. Parti adına basın açıklamasını Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ejder İşlek yaptı. Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL şartlarında referanduma gidildiğini kaydeden İşlek, AKP'nin, OHAL'i muhaliflere karşı sopa olarak kullandığını savundu. İlçe Başkanı İşlek, şöyle konuştu:

"OHAL ile ülkemizdeki hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. OHAL, 10 Ekim'de katledilen çocuklarını anmak isteyen anne ve babalara sıkılan biber gazıdır. OHAL, ekmeğinin peşindeki tüm tütün üreticilerine vurulan coptur. OHAL, dünyaca ünlü akademisyenleri FETÖ yalanlarıyla üniversiteden atmaktır. OHAL, tüm muhalifleri terörist ilan edebilme cüretidir. İlan edilirken '1.5 ay bile sürmeyecek, milleti etkilemeyecek' dedikleri OHAL, bardağı çoktan taşırmıştır. Sabır testisi kırılmış, toplumun büyük bir çoğunluğu olağanüstü rejime 'Artık yeter' demeye başlamıştır. Postallı darbelerle mücadele etme vaadiyle gelenler, gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmişlerdir. Bizler OHAL değil, demokrasi istiyoruz."

Antalya

Antalya’da saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen CHP'lilere, sivil toplum örgütleri destek verdi. CHP genel başkan yardımcıları Çetin Osman Budak ve Gamze Akkuş İlgezdi, Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın da saat 13.00'e kadar süren oturma eylemine katıldı. OHAL'e karşı dövizler taşıyan grup, sloganlar atarak OHAL'in kaldırılmasını istedi.

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, OHAL'in bardağı taşırma noktasına geldiğini söyledi. OHAL'in halkın iradesine yönelik olduğunu belirten Kumbul, “Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sivil darbe ile tek koltukta birleştiren yasama, yürütme ve yargı erkleri, yeniden çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir" dedi.

Çetin Osman Budak ve Gamze Akkuş İlgezdi de OHAL'in kaldırılması çağrısında bulunan açıklamalar yaptı.

Tokat

CHP Tokat İl Başlanlığı'nca 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla Cumhuriyet Meydanı'nda oturma eylemi gerçekleştirildi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı eylemde, 'OHAL'e hayır' pankartı açıldı. Oturma eyleminde CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, CHP İl Başkanı Feramuz Şahin ve partiler yer aldı. CHP Tokat İl Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Çatak, OHAL'in insan haklarına ve özgürlüklere yönelik karşı darbe halini aldığını savunarak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliği ülkemize dayatılmıştır. Sivil darbe ortamında 'Evet' demenin devletin tüm kurumları tarafından desteklendiği 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı dönem yaşanmıştır. Ülkemiz, 21 aydır OHAL ile yönetilmektedir. İlan değişikliğinden amacından uzaklaşarak, demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi; insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. Sendikalar, meslek odaları ve birlikleri ile sivil toplum örgütlerine yönelik iktidar gücü ile uygulanan sindirme politikaları son bulmalıdır."

Eskişehir

Eskişehir'de CHP'liler, Cumhuriyet Meydanı'nda 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' sloganıyla 1 saatlik oturma eylemi yaptı.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, CHP'li ilçe belediye başkanları Kazım Kurt, Ahmet Ataç, Erdal Şanlı, İshak Gündoğan ve CHP İl Başkanı Sinan Özkar'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 300 kişi, Odunpazarı Meydanı'nda bir araya geldi. Milletvekili Mehmet Göker kalabalığa hitaben yaptığı konuşmasında, "Öngörülen ama önleyemedikleri bir darbe. Fakat sonuçlarından yararlanarak ilan ettikleri OHAL rejiminde biz artık sona geldik. Türkiye'yi laik, demokratik, hukukun üstünlüğüne inanan bir cumhuriyete taşımak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye demokratik yolda yolunu bulacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Kastamonu

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen oturma eylemi öncesi, CHP İl Başkanı Hasan Baltacı açıklamalarda bulundu. OHAL'in bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyleyen Baltacı, "Sadece bu meydandan değil, Türkiye’nin 81 ilindeki meydanlardan Ankara’daki Saraylıları uyarıyoruz. Bizler OHAL değil Demokrasi istiyoruz" dedi. Konuşma sonrası oturma eylemi gerçekleştiren partililer daha sonra olaysız dağıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde gerçekleştirilen oturama eylemine CHP'nin yanı sıra HDP'liler de katıldı. Polisin zırhlı araçlarla önlem aldığı eylemde konuşan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Şanlıurfa'nın büyük bir kısmının çiftçi olduğunu belirterek, "Şanlıurfalı çiftçi ne yazık ki ürettiğinin değerini elde edemiyor. Çünkü hükümetimiz çiftçimizi desteklemeyi değil, Sırbistan, Hollanda, Brezilya, Şili gibi belki adını hiç duymadığınız, asla göremeyeceğiniz ülkelerin çiftçilerini destekliyor. Oralardan buğday getiriyor, saman getiriyor, et getiriyor. İşte biz de diyoruz ki iktidarlar, hükümetler, bu ülkenin çiftçisini desteklesin. Eskiden milletin efendisi olan köylülerimizi desteklesin. Bunun için OHAL değil demokrasi istiyoruz" dedi.

Eyleme destek veren HDP adına konuşan Rıdvan Yavuz ise OHAL'in darbe dönemi uygulaması olduğunu öne sürerek, "Türkiye'de bir süreden beridir OHAL yönetimi kalıcı bir hale geldi. Özellikle 16 Nisan Referandumu OHAL koşullarında yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 2,5 milyon oy pusulası mühürsüz kullanılmış olup, devletin tüm kurumları 'Evet' çıkması için seferber olmuştur. Milletvekillerinin tutuklandığı ve halkın iradesi yok sayılarak, yönetme tercihi anayasal bir kılıfa sokulmuştur" ifadelerini kullandı.

Samsun

Samsun’da, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği eyleme yaklaşık bin kişi katıldı. Sloganların atıldığı ve dövizlerin açıldığı oturma eylemi yaklaşık 1 saat sürdü. Oturma eyleminde basın açıklaması yapan CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, "15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliği ülkemize dayatılmıştır. Sivil darbe ortamında 'Evet' demenin devletin tüm kurumları tarafından desteklendiği, 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı dönem yaşanmıştır. Ülkemiz, 21 aydır OHAL ile yönetilmektedir. İlan değişikliğinden amacından uzaklaşarak, demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur" dedi.

Karaman

CHP Karaman İl Başkanı İsmail Atakan Ünver ve partililer, Atatürk Anıtı’nda toplanıp, OHAL'i protesto için oturma eylemi yaptı. İl Başkanı Ünver, OHAL'in 21 aydır sürdüğünü ve bunun bir baskı rejimi olduğunu ileri sürerek, ''21 aydır süren OHAL ile ülkemizdeki baskı rejimi kurumsallaşmıştır. Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik bir saldırı halini alan OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur'' dedi.

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde düzenlenen oturma eylemine CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer, partililer ve vatandaşlar katıldı. Eylemde konuşan CHP İl Başkanı Özer, "Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında, 'Evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır. 21 aydır süren OHAL ile ülkemizdeki baskı rejimi kurumsallaşmıştır. Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik bir saldırı halini alan OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK’lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiye’yi tek tipe sokmak için sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, meslek oda ve birliklerine yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir" ifadelerini kullandı. Özer konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"AKP iktidarının muhaliflerine bir sopa olarak kullandığı OHAL, bu faşizan sınırlarını bile aşmış; sağcı solcu, muhafazakâr sosyal demokrat, kimseyi ayırmadan tüm topluma karşı işlenen bir suç haline gelmiştir. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. İlan ederken 1,5 ay bile sürmeyecek dedikleri, milleti etkilemeyecek dedikleri OHAL, bardağı çoktan taşırmıştır, sabır testisi kırılmış, toplumun büyük çoğunluğu OHAL rejimine 'artık yeter' demeye başlamıştır. Bugün iktidar partisi ve yeni ortakları, Türkiye’yi uçuruma adım adım yaklaştıran OHAL’i bir kez daha uzatmanın peşindedir. Postallı darbelerle mücadele etme vaadiyle gelenler, gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmiştir. Bizim talebimiz kesindir; halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sivil toplum örgütlerine, sendikalara, meslek odalarına ve birliklerine yönelik iktidar gücü ile açılan savaş son bulmalıdır."

Yalova

16 Nisan referandumunun yıldönümünde 81 ilde OHAL’e karşı eylem yapan CHP’nin bu eylemi Yalova’da da Milletvekili Muharrem İnce, Yalova'nın CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, Taşköprü Belediye Başkanı Nedret Gülen, İl Başkanı Ertan Şener ve partililerin katılımı ile gerçekleştirildi. Basın açıklaması ve ardından yapılan oturma eylemine Demokratik Parti, Demokratik Sol Parti, ADD Yalova Şubesi, Eğitim-İş Yalova Şubesi, Eğitim-Sen, Emekli-Sen, Yalova Kent Konseyi, Hacı Bektaş Veli Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği, Yalova Platformu, Cem Vakfı Yalova Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yalova Şubesi de destek verdi.

"Musa beklerken USA geldi"

Burada bir konuşma yapan Milletvekili Muharrem İnce, “Bu sorun sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olanların ya da CHP’nin yöneticilerinin ve seçilmişlerinin sorunu değil. Bu sorun 80 milyonun sorunu. 16 yıldır bu ülkede kurumlar çökertildi, gelenekler yok edildi, ordusu dağıtıldı, tersanelerine girildi. Sivil toplum susturuldu ve bir FETÖ darbe girişiminden sonra Olağanüstü Hal ilan edildi. Anladık OHAL böyle durumlarda gereklidir, fakat Hamza’ya boza iyi geldi. Alıştılar buna. Böyle yönetmek istiyorlar, sonsuza kadar böyle götürmek istiyorlar. O zaman bizim dik durmamız lazım. Kardeşim sen bu ülkenin tarımını çökerttin, iki Trakya büyüklüğünde alan artık ekilemiyor, samanı bile ithal ediyoruz. Dış politikasını rezil ettin. Kim dost kim düşman belli değil. Kandil gecesi küffarın askerleri Müslümanları bombalıyor, Tayyip Erdoğan destekliyor, Müslümanlardan ses yok Türkiye’de. CHP iktidar olsaydı, Kandil gecesi Şam bombalansaydı, emin olun CHP il binalarının önünde her tarafta siyah çelenk olurdu. Dış politikada geldiğimiz nokta bu. Hatırlayın; ‘Ne işi var Amerika’nın orada’ dedi, ‘Her firavunun bir Musa’sı olur dedi. Şimdi ise ‘Destekliyorum’ diyor. Her firavunun Musa’sı değil ama her firavunun bir ‘USA’sı varmış demek ki. Musa beklerken USA geldi. Türkiye’de tarım, dış politika dediğim gibi, eğitim de içler acısı. Bir yandan Atatürk’e kurucu değerlere söverlerken, bir yandan bu günümüzü çalıyorlar. Sandıktan oyumuzu, sınavlardan çocuklarımızın sorusunu çalıyorlar. Çalıyorlar da çalıyorlar. Paramızı çalıyorlar ama bir yandan da geleceğimizi çalıyorlar” dedi.

Polis kamerasından seslendi

Basın açıklaması sırasında görüntü alan polis kamerasına dönerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen İnce, “Hangisi polis kamerasıysa ona sesleneyim, Erdoğan sesimi daha net duysun. Ona doğru konuşayım. Senden korkmuyoruz. Senin yarattığın bu düzenden de korkmuyoruz, olağanüstü halinden de korkmuyoruz. El birliğiyle, güç birliğiyle bu ülkede demokrasiye inananlar, cumhuriyete inananlar, Atatürk’e inananlar, bunu hep birlikte başaracağız. Yakında yerel seçim var. Seçimlerden önce bunların kulağını çekeceğiz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde defedip göndereceğiz. Bunu birlikte başaracağız. Onun için hep birlikte yaşasın barış, yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet diyeceğiz” diye konuştu.

“Benim bir sorum olacak, bilene yemek ısmarlayacağım” diyen İnce, “Beygire biner seyis değil, uçağı var pilot değil, sarayı var kral değil, parası var helal değil. Bu kim?” diye sordu.

Doğu Karadeniz

CHP, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasını protesto için Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ilde, oturma eylemi gerçekleştirdi.

Trabzon’da, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan CHP İl örgütü üyesi yaklaşık 200 kişi, Atatürk Anıtı önünde oturma eylemi gerçekleştirerek OHAL uygulamasına tepki gösterdi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunduğu sırada alanda kurulan ses sisteminde arıza oluştu. Bunun üzerine partililer marşı bir partili emekli öğretmen öncülüğünde seslendirdi. Eyleme katılan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “Bunlar bulmuşlar bir ballı yönetim, ülkeyi ‘OHAL var’ deyip inim inim inletiyorlar. Trabzon’da bir çoban ateşi yakılmıştır. Bu ateşin sıcaklığı şimdiden hissedilmeye başlanmıştır” dedi. OHAL’in sürdürülmesine tepki gösteren CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun da “OHAL bardağı çoktan taşmıştır, sabır testisi kırılmış, toplumun büyük bir bölümü ‘Artık yeter’ demeye başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Artvin

CHP Artvin İl Teşkilatı da, OHAL’i protesto etmek için Halitpaşa Meydanı'nda oturma eylemi yaptı. Türk bayrakları ve çeşitli dövizlerle toplanan CHP’liler, "Baskılar bizi yıldıramaz", "OHAL değil demokrasi istiyoruz" sloganları attı. Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de eşlik ettiği protestoda konuşan CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, “Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sivil toplum örgütlerine, sendikalara, meslek odalarına ve birliklerine yönelik iktidar gücü ile açılan savaş son bulmalıdır” dedi.

Rize

CHP Rize İl Teşkilatı da Tuzcuoğlu Memiş Ağa Belediye Parkı’nda düzenlenen oturma eyleminde OHAL’i protesto etti. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı eyleme, ÖDP, ADD üyeleri ve Saadet Partisi de destek verdi. OHAL’in bitirilmesi gerektiğini savunan CHP Rize İl Başkan Yardımcısı Saltuk Deniz, “Çağrımız tüm vatandaşlarımıza yöneliktir. Herhangi bir parti veya kuruluş değil herkesin burada olmasını istedik. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Rize’de de insanların artık OHAL'in bitmesini istediğini ve demokrasi talebini hep birlikte gösterdikleri bir gün olmuştur” diye konuştu.

Giresun

CHP Giresun İl Teşkilatı üyesi yaklaşık 200 kişi, Atatürk Meydanı’nda toplandı. Taleplerinin kesin olduğunu belirten CHP İl Başkanı Necati Tığlı, “Bizim talebimiz kesindir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır” dedi.

Gümüşhane ve Bayburt’ta da CHP'liler OHAL'in sona erdirilmesi için oturma eylemi düzenledi.

Çankırı

Çankırı'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından 'OHAL değil demokrasi' sloganıyla oturma eylemi gerçekleştirildi.

CHP İl Başkanlığı tarafından Karatekin Parkı’nda yapılan eyleme CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, partililer ve vatandaşlar katıldı. Grup 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' pankartı açtı. CHP İl Başkanı İlhan Tekin, "Ülkemiz 21 aydır OHAL ile yönetilmektedir. Bizler OHAL değil demokrasi istiyoruz" dedi.

"Hakkımızı arayacağız"

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ise kendisinin FETÖ mağduru ve FETÖ’nün 5 yıl mahkum ettiği bir milletvekili olduğunu belirterek, "OHAL, FETÖ ile mücadele için ilan edildi. Karşınızda FETÖ mağduru, FETÖ’nün 5 yıl mahkum ettiği bir milletvekili Dursun Çiçek olarak duruyorum. İnsanların hakkını araması için yargının hukuk ve adalet dağıtmasına ihtiyacı var. Bunları seslendirmek için bugün meydanlardayız. Bugün 16 Nisan. Mühürsüz oyların Yüksek Seçim Kurulu tarafından sayıldığı ve karanlık bir tarih olarak hatırladığımız bir gün. Çarşamba günü Meclis'e gelecek OHAL yasasına biz itiraz ediyoruz. 1.5-2 ayda bitecek denilen OHAL 21 ay sürdü. Halen devam ettirmek istiyorlar. Çünkü kolaylarına geliyor. İnsanların hak istemesini, hakkını aramasını bunlar vatandaşa çok görüyorlar. Hakkımızı arayacağız. Hukuk ve adalet için yollara düştük. Çarşamba günü olmazsa en kısa sürede OHAL’in kaldırılmasını sağlayacağız. Anayasa değişikliği OHAL şartlarında yapıldı, seçimin bu şartlarda yapılmasını asla kabul etmiyoruz" dedi.

Sivas

CHP Sivas İl Teşkilatı ve partililer, OHAL'e oturma eylemi yaparak tepki gösterdi.

CHP İl Teşkilatı ve partililer, ellerinde 'OHAL değil demokrasi' yazılı dövizlerle bir araya geldi. Eyleme CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu ve çok sayıda partili katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Sarıbal, 15 Temmuz FETÖ darbesinin ardından, 20 Temmuz'da bir sivil darbe yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda biri saraydaki koltuğu kaybedeceğini bildiği için, diğeri de artık Meclis'e 12 Eylül döneminin o dikta anayasasından kaynaklanan yüzde 10 barajını geçemeyeceğini bildiği için yan yana geldiler. Yani ikisi de bir koltuk ittifakı kurma konusunda beraberler. Bunu olağanüstü koşullarda yapıyorlar. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında 20 Temmuz'da bir sivil darbe bir diktatör tarihi olarak hayatımıza geçti. Hayatımızı zindan ettiler. Zulüm yeryüzünde gökyüzünde geziyor. Bugün burada sizler, basın emekçileri, halkımız buradayız. Ama bütün gazeteciler, milletvekilleri, 70 bin öğrenci, 148 gazeteci içeride, gözaltında ve tutuklu. Bunların hiçbir suçu yok. FETÖ darbe girişimi yaptı diye insanları içeriye atıyorlar. Elbette ortağı oldukları önce cemaat, sonra hizmet hareketi, sonra arkasından terör örgütü olan FETÖ'den hesap sorulsun; hiç itirazımız yok. Gelsinler birlikte soralım. Ama FETÖ'ye hesap soracağız diye bu ülkedeki demokrat, aydın, solcu, Atatürkçü ne kadar insan varsa işinden aşından ettiler. FETÖ'den hesap soruyorlar mı? Vallahi simitçiden, memurdan, polisten, öğretmenden soruyorlar. Ama nedense bu siyasi ayağını hiç sormuyorlar."

Kırıkkale

Kırıkkale'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından, OHAL'e karşı oturma eylemi düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililer, ellerindeki pankartlar ile OHAL'i protesto etti. Bu sırada, İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Akyürek ve yöneticileri de CHP Kırıkkale İl Başkanı Ahmet Önal ve partililere destek verdi. Burada konuşan CHP İl Başkanı Ahmet Önal, OHAL değil demokrasi istediklerini belirterek, "AKP iktidarının muhaliflerine bir sopa olarak kullandığı OHAL giderek bu faşizm sınırlarını bile aşmış, sağcı solcu, muhafazakâr sosyal demokrat, kimseyi ayırmadan tüm toplumu baskı altına alan otoriter bir rejime dönüşmüştür. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır" dedi.

Osmaniye

Osmaniye'de CHP'liler, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının sona erdirilmesi için 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' sloganıyla oturma eylemi yaptı.

Türkiye genelinde olduğu gibi saat 12.00'de merkez Rahime Hatun Meydanı'nda toplanan CHP'liler, yaklaşık bir saat oturarak, OHAL'in 7'nci kez 3 ay süreyle daha uzatılmasını protesto etti. Etkinliğe CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen de katıldı.

Burada basın açıklaması yapan CHP Osmaniye İl Başkanı Nedim Ünlü, "Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında, 'Evet' demenin devletin tüm kuramlarıyla desteklendiği, 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır"dedi.

Yapılan açıklamanın ardından 1 saatlik oturma eylemi yapan CHP'liler daha sonra dağıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de, CHP İl Başkanlığı tarafından 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla bir saatlik oturma eylemi gerçekleştirildi. Oturma eylemine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Türkiye önümüzdeki ilk seçimde '2 D' arasında bir seçim yapacak. Demokrasi mi, diktatörlük mü?" dedi.

Oturma eyleminde partililer, "Hak, hukuk, adalet", "Faşizme karşı omuz omuza" ve "Susma haykır, OHAL'e hayır" sloganları attı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, partililer 'OHAL değil demokrasi' sloganıyla 1 saatlik oturma eylemi gerçekleştirdi. Oturma eylemi sırasında İzmir Marşı da söylendi.

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, oturma eylemi sırasında yaptığı açıklamada, "Bugün Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda ve 81 ilde meydanlarda 'OHAL değil, demokrasi' diyoruz. OHAL kalkmadığı sürece maalesef Türkiye rahat bir nefes alamayacak. Demokrasi, hukuk devleti, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik için OHAL derhal kaldırılmak zorundadır. OHAL düzeninde ve OHAL rejiminde, yapılacak tüm seçimlerin de meşruiyeti her zaman tartışma konusu olacaktır. Türkiye'ye bu kötülüğü yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. '12 Eylül darbe hukukuyla mücadele edeceğiz' diye iktidar olanlar, bugün 12 Eylül darbe hukukunun ürünü olan OHAL'e, yüzde 10 barajına, 12 Eylül darbe hukukunun hükümlerine sarılıp, iktidarlarını devam ettirmek istiyorlar. OHAL saray rejimini tahkim etmek için, tek adam rejimini tahkim etmek için sürdürülüyor. Türkiye önümüzdeki süreçte bir karar verecek. Türkiye önümüzdeki ilk seçimde '2 D' arasında bir seçim yapacak. Demokrasi mi, diktatörlük mü? Hep birlikte bunun kararını vereceğiz. Ama bu memleketin her köşesinde demokrasiye, adalete, huzura, barışa, kardeşliğe, özgürlüğe inanan milyonlarla birlikte demokrasi mücadelesini yürütüyoruz. Ve tek adam rejimi değil, demokrasi kazanacak" dedi.

Adıyaman

CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla partililerin katıldığı oturma eylemi düzenlendi.

Demokrasi Parkı önünde, öğle saatlerinde toplanan yaklaşık 200 kişi, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak, 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganı attı. Eyleme CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler ve partililer katıldı. Anayasa değişikliği referandumunun üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan İlçe Başkanı Çavuş, "Ülkemizi 'tek adam rejimi'ne dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe 'mühürsüz seçim' olarak geçen 16 Nisan referandumu üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan rejim değişikliği ülkemize dayatılmıştır. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır" dedi.

Bursa

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı’nda CHP İl Başkanlığı tarafından OHAL’e karşı oturma eylemi yapıldı. Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve çok sayıda partilinin katıldığı oturma eylemi öncesinde İl Başkanı Hüseyin Akkuş, basın açıklaması yaptı. Akkuş, Türkiye’deki OHAL uygulamasının kaldırılmasını isteyerek, ortak bildiriyi okudu. Akkuş, “Ülkemiz 21 aydır OHAL ile yöneltilmektedir. İlan edilişindeki amacından uzaklaşarak demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi, insan hakları, ifade özgürlüğü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın aracı olmuştur. KHK’lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiye’yi tek tipe sokmak için sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, meslek oda ve birliklerine yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir. Sivil darbe ile tek koltukta birleştirilen yasama, yürütme ve yargı erkleri, yeniden çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir. Sadece bu meydandan değil, Türkiye’nin 81 ilindeki meydanlardan Ankara’daki Saraylıları uyarıyoruz. Bizler OHAL değil demokrasi istiyoruz” dedi.

Burdur

Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe CHP İl Başkanı Osman Gök, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Merkez İlçe Başkanı Sıdıka Oğuzkan, Yeşilova İlçe Başkanı Ferdi Ay ile partililer katıldı. 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' yazılı pankart ve dövizler taşıyan grup üyeleri adına İl Başkanı Osman Gök açıklama yaptı. Gök, "Ülkemizi 'tek adam rejimi'ne dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL adı altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında 'Evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır" dedi.

Ordu

Ordu’da CHP tarafından eş zamanlı olarak bugün saat 12.00'de, OHAL uygulamasının sona erdirilmesi için oturma eylemi yapıldı. Altınordu ilçe merkezinde Süleyman Felek Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık 150 CHP'li üyelere, çeşitli sendikalar ve meslek odası ile sivil toplum kuruluşunun temsilcileride destek verdi. CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin yaptığı konuşmada, OHAL'in kaldırılmasını isteyerek, hükümeti eleştirdi. Sloganlar atarak 1 saat süreyle oturma eylemi yapan grup, ardından İstiklal Marşı'nı okuyarak olaysız dağıldı.

Yozgat

Yozgat'ta, CHP İl Başkanlığı tarafından, 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla oturma eylemi gerçekleştirildi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen oturma eylemi, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar’ın okuduğu basın açıklamasıyla başladı. Eyleme CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız da katıldı. Yarım saat süren oturma eyleminin ardından CHP’liler meydandan ayrıldı.

Adana

Adana'da CHP üyeleri, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının sona erdirilmesi için oturma eylemi yaptı.

Türkiye genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak saat 12.00'de merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde toplanan yaklaşık 500 CHP üyesine, çeşitli sendika, siyasi parti ve meslek odası ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi destek verdi.

OHAL'e karşı dövizler taşıyıp slogan atan partililere seslenen CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, "Biz OHAL değil demokrasi istiyoruz" dedi. Konuşmaların ardından kalabalık, bir saat süreyle oturma eylemi yaptı.

Çorum

Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da CHP'liler OHAL'in kaldırılması için eylem yaptı. Eyleme Öztürk Yılmaz da katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse eylem öncesi parti binasında açıklama yaptı. Daha sonra toplu halde Saat Kulesi’ne geldiler. Burada basın açıklamasını CHP İl Başkanı Ali Rıza Suludere yaptı.

Partililer ellerinde “OHAL’de 14 Şeker Fabrikası satıldı”, “OHAL’de 228993 kişi tutuklandı veya hüküm giydi”, “OHAL kaldırılsın”, “OHAL’de suç oranı arttı”, “OHAL, KHK ve ihraçlara hayır” yazılı dövizler taşıdılar.

Daha sonra Saat Kulesi’nden karşıya geçerek Hürriyet Meydanı’nda oturma eylemi yaptılar.