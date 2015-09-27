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Dünya
Deutsche Welle

‘On binlerce Afgan Avrupa yolunda’

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre her ay 100 bin Afganistan vatandaşı ülkesini terk ediyor. Sığınmacıların önemli bir bölümü, iltica umuduyla Avrupa’ya ulaşmaya çalışıyor.

27 Eylül 2015 16:15


Welt am Sonntag gazetesine konuşan uzmanlar, her ay yaklaşık 100 bin Afgan'ın ülkesini terk ettiğine dikkat çekerek, Almanya'ya Afganistan'dan sığınmacı sayısının yükselmesini beklediklerini belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Afganistan Misyonu'na başkanlık eden Richard Danziger'in verdiği bilgilere göre bu yıl Avrupa'ya gelen Afgan vatandaşlarının sayısı 70 bini geçti. İş bulmak amacıyla ülkesini terk eden Afganların büyük kısmı İran, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmeye çalışıyor. On binlercesi de başta Almanya olmak üzere Avrupa'da hayatını sürdürmek istiyor.

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Alman güvenlik makamları Afganistan'dan gelen sığınmacı sayısının artmasında Kabil hükümetinin aldığı bir kararın etkili olduğu kanaatinde. Afgan hükümeti yıl başından itibaren elektronik pasaport uygulamasına geçti. İran'a gidişleri mümkün kılan bu pasaportlara talep yoğun. Afgan hükümeti ise personel ve teknik imkan yetersizlikleri nedeniyle talebi karşılamakta zorluk çekiyor.

Gazetenin haberine göre Almanya'nın 2015'te iltica başvurusu beklentisini 800 bin kişi olarak açıklaması da göç dalgasında etkili oldu. İnsan kaçakçılarının Almanya'nın bu sayı dolduktan sonra başka mülteci almayacağı söylentisini yaymaları üzerine birçok Afgan vatandaşı bir an evvel Almanya'ya ulaşmak için yola çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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