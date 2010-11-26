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Ekonomi

OMV'NİN POAŞ'TA HİSSE ALIMINA İZİN ANKARA (A.A)

26 Kasım 2010 13:14

-OMV'NİN POAŞ'TA HİSSE ALIMINA İZİN ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Rekabet Kurulu, Petrol Ofisi'nin yüzde 54 hissesinin, Avusturya sermayeli OMV Enerji Holding tarafından devralınması işlemine izin verdi. Rekabet Kurulu, bu hafta aldığı kararları internet sitesinde duyurdu.  Buna göre, Petrol Ofisi A.Ş'nin yüzde 54,14 oranındaki hisselerinin OMV Enerji Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine, 4054 sayılı Rekabet Kanunu'nun ilgili maddesi ve bu konuda çıkarılan tebliğde belirtilen nitelikte hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucuna yol açmayacağından izin verilmesini kararlaştırdı.

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