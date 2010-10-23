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Dünya

OMV, PO'NİN YÜZDE 95.75'İNE SAHİP VİYANA (A.A)

23 Ekim 2010 10:07

-OMV, PO'NİN YÜZDE 95.75'İNE SAHİP  VİYANA (A.A) - 23.10.2010 - Avusturya'nın OMV adlı petrol ve doğalgaz şirketi, Doğan Holding'e ait yüzde 54,17 hisseyi de satın alarak, Petrol Ofisi'nin yüzde 95.75'ine sahip olduğunu açıkladı.  OMV Genel Direktörü Wolfgang Ruttenstorfer, şirketin internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Doğan Holding'e ait yüzde 54,17 hisseyi bir milyar avro karşılığında satın alarak Petrol Ofisi'nin yüzde 95,75'ine sahip olduklarını" bildirdi. Türkiye piyasasının en önemli şirketlerinden biri olan Petrol Ofisi'nin tüm hisselerini satın almaktan "memnunluk duyduklarını" ifade eden Ruttenstorfer, "Resmi işlemlerin gelecek üç ay içinde tamamlanmasıyla OMV'nin Petrol Ofisinin yüzde 95,75 hissesini elde ederek tek sahibi olacağını" kaydetti. OMV'nin açıklamasında, Petrol Ofisi'nin Türkiye'deki altyapısı kullanılarak petrol ve doğalgaz sektöründe yeni yatırımlar yapılacağı belirtildi.

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