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Spor

"Omuzlarında finalin ağırlığı bulunan Cüneyt Çakır..."

İtalyan basınından Cüney Çakır yorumları...

08 Mart 2017 16:51

İtalyan basını, Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i konuk ettiği maçı yöneten Cüneyt Çakır'ın notunu düşük verdi.

Skorer'de yer alan habere göre, İl Napoli gazetesi, "Çakır tatmin etmedi" yorumu yaptı. Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi'nde final yönetmiş bir hakem olduğunu hatırlatan gazete, "Omuzlarında finalin ağırlığı bulunan Cüneyt Çakır, tatmin etmeyen bir performans gösterdi. İyi değildi" değerlendirmesi yaptı.

Lucas Vazquez'in Mertens'e 86'ncı dakikada yaptığı hareketin penaltı olduğu savunuldu.

Corriere dello Sport da Napoli cephesinin hakeme yönelik eleştirilerini sütunlarına taşıdı:

"Napoli'nin iki penaltısı verilmedi. Şimdi bize mızıkçı diyecekler. Ancak Juventus'a karşı olanlarla, Napoli de pek şanslı sayılmaz."

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Real MadridomuzlarıŞampiyonlar Ligiİtalyan basınıNapolieleştiriCüneyt Çakır

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