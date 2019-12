Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Benfica karşısında harika bir oyun sergilediklerini ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Pazar günü oynanacak derbi maça da değinen Skibbe, ''Kadıköy'e omuzlarımızı gere gere gideceğiz'' dedi.







Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Benfica karşısında deplasmanda aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından düzenlediği basın toplantısında, harika bir oyun sergilediklerini ve kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.



Takımının eksiklerine karşın her şeyi yaptığını ifade eden Skibbe, ''Önemli olan bizim takımımızın yaptığıydı. 10 ile 30 dakika arasında rakibimiz iyi oynadı, bu anlarda De Sanctis'in güzel bir kurtarışı vardı. İlk yarıyı berabere bitirip, ikinci yarıda attığımız gollerle maçı kazanmayı başardık'' şeklinde konuştu.



''OMUZLARIMIZI GERE GERE GİDECEĞİZ''



Fenerbahçe maçıyla ilgili soruları yanıtlayan Skibbe, dünyanın en önemli derbilerinden birini oynayacaklarını belirterek, ''Kadıköy'e omuzlarımızı gere gere gideceğiz. Sahaya çok iyi konsantre olmuş ve iyi hazırlanmış şekilde çıkmak istiyoruz. İnşallah maça kadar Kewell ve Mehmet Topal yetişir'' dedi.



Alman teknik adam, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 9 yıldır deplasmanda yenemediğinin hatırlatılması üzerine de ''Demek ki bu denemeye ben de gideceğim. Son haftaların iyi sonuçları bir şey demek değildir. Bu tip derbilerde her şey olabilir. Ama bu biz çekineceğiz demek değildir, iyi bir oyun ve galibiyet için gideceğiz'' ifadesini kullandı.



Taraftarların böyle bir derbiye sevinmesi gerektiğini anlatan Skibbe, ''Bu maçla bütün Türkiye ilgilenecek ve oyuncularımız bu bilinç içinde olacak. Bütün futbolcular ellerinde, yüreklerinde ne varsa sahaya yansıtacaklardır. Biz Kadıköy'de cesur ve kendimize inanarak oynamak istiyoruz. Bugün olduğu gibi oyunumuzu orada gösterebilirsek, gereken galibiyeti alabiliriz. Bu tür maçların atmosferini de iyi biliyoruz. Profesyoneller olarak bu maç için can atıyoruz'' dedi.



Galatasaray'ın 2. golünü atan Ümit Karan ise çok uzun sevinmeyeceklerini belirterek, ''Pazar günü Fenerbahçe ile zorlu bir maç yapacağız. Bizim için önemli bir karşılaşma. O maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz'' dedi.



FLORES: GALATASARAY İYİ OYNADI



Benfica Teknik Direktörü Quique Sanchez Flores ise Galatasaray'ın kendilerine oyunda üstünlük sağladığını kabul etti.



Maçta yaptıkları değişikliklerin yeterli ve yerinde olmadığını dile getiren Flores, ''Takım da elindeki şansları kullanamadığından dolayı böyle bir sonuç ortaya çıktı. Galatasaray ise bunun aksine güzel ve iyi bir oyun ortaya koydu'' ifadesini kullandı.



Flores, oyunda çok top kaybı ve pas hataları yaptıklarını, bunun da kendileri için normal olmadığını söyledi.