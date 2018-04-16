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Omurilik felçlileri için koştular

BURSA, (DHA)- SOSYAL sorumluluk projesi kapsamında market zinciri çalışanları, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne (TOFD) destek için 13'üncü İstanbul Yarı Maratonu'na katıldı

16 Nisan 2018 21:07

BURSA, (DHA)- SOSYAL sorumluluk projesi kapsamında market zinciri çalışanları, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği\'ne (TOFD) destek için 13\'üncü İstanbul Yarı Maratonu\'na katıldı.
Perakende sektöründe faaliyet gösteren Onur Market\'in çalışanları, TOFD\'ye destek olmak üzere, 13\'üncü İstanbul Yarı Maratonu\'nda katıldı. Özen Perakende Grup Başkanı Cemal Özen ve Onur Market çalışanları yarı maratonu tamamladı. Onur Market çalışanları, TOFD için gönüllü koşmanın çok anlamlı olduğunu belirterek, bundan sonra da sosyal sorumluluk bilincinde bir şirket olarak bu tür etkinliklerde ilk sırada bulunmaktan onur duyacaklarını ifade etti.

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