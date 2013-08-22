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Ekonomi

Ömür boyu hapis cezası alan Galip Öztürk ile AKP’li eski vekil ortak oluyor

Ömür boyu hapis cezası alan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk ile AKP’li eski milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu olacak

22 Ağustos 2013 12:42

Galip Öztürk ve MÜSİAD eski Başkanı, AKP 23. Dönem Rize Milletvikili Bayram Ali Bayramoğlu güçlerini birleştiriyor. Öztürk’e ait olan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding’in iştiraki Metro Turizm Seyahat’in yüzde 5’inin Ali Bayramoğlu’na satışı için görüşmelere başlanmasına karar verildi. Bu konuda satış için mutabaka varılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu onaylı bir değerle firmasına şirket değerlemesi yaptırılacak.

Radikal gazetesinden Oktay Özdabaklıoğlu’nun haberine göre, Öztürk ile Bayramoğlu’nun işbirliği bununla da sınırlı değil.

 

Aracı kurumlar birleşecek

 

Metro Turizm'de Bayram Ali Bayramoğlu’na ait olan BAB Group bünyesinde faaliyet gösteren Barsan Turizm’in hisselerini satın almak üzere görüşmelere başlayacak. Öztürk ve Bayramoğlu, finansta da işbirliğine gidecek. Metro Holding’e bağlı olan Metro Yatırım Menkul Değerler ile BAB Group’a ait olan Neta Yatırım Menkul Değerler de birleştirilecek.

1999-2004 yılları arasında MÜSİAD Başkanlığı yapan Ali Bayramoğlu, 23. Dönem Ak Parti Rize Milletvekili olarak TBMM’de görev aldı. 1989 yılında Bayram Ali Bayramoğlu tarafından kurulan BAB Group, bünyesinde barındırdığı şirketlerle kimya, inşaat, dış ticaret, gıda, turizm, bilişim, hizmet sektörlerinde faaliyet gösteiyor. BAB Group Barşan Turizm, Neta Yatırım Menkul Değerler dışında, Filiz Çay, Teknotek, Tatilcity, Alkokim, Mersaoiil gibi şirketler bulunuyor.

 

Öztürk nisanda serbest bırakıldı

 

Metro Turizm’in sahibi işadamı Galip Öztürk, geçen yıl yapılan operasyonun ardından tutuklanmıştı. Öztürk’ün 1 No’lu sanık olduğu 70 sanık hakkında ‘çıkar amaçlı suç örgütü’ kurdukları iddiasıyla açılan davada, şirketin rakiplerini sindirmek için her yola başvurduğu öne sürülmüştü. Örgüt kurmak, yargıyı etkilemek, rüşvet, ihaleye fesat kurmakla suçlanan Galip Öztürk hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 146 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cinayetten ömür boyu hapis alan, çeteden ise 11 yıl hapis yiyen Öztürk 19 Nisan’da tahliye edildi.

 

 

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