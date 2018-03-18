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OMÜ'den 'Şehitlere saygı yürüyüşü'

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde 'Şehitlere saygı yürüyüşü' düzenlendi

18 Mart 2018 18:49

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümünde \'Şehitlere saygı yürüyüşü\' düzenlendi.
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümünde \'Şehitlere saygı yürüyüşü\' düzenlendi. İlkadım ilçesinde bulunan DSİ Bölge Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 1000 kişi ellerinde Türk bayrakları ve sloganlar atarak İstiklal Caddesi üzerinden 19 Mayıs bulvarına yürüdü. Bulvar üzerinden devam eden yürüyüş, Atatürk Onur Anıtı’na çelenk konulması ve saygı duruşunun ardından sona erdi. Yürüyüşe Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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