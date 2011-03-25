-OMÜ'DE ÖĞRENCİ KAVGASI SAMSUN (A.A) - 25.03.2011 - Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada, 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili 28 öğrenci gözaltına alındı. OMÜ Kurupelit Yerleşkesi'ndeki Fen Edebiyat Fakültesi önünde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle stant açan Alperenler Ocakları üyesi bir grupla, karşıt görüşlü bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya özel güvenlik güçleri müdahale etti. Müdahale sırasında kimliği henüz belirlenemeyen 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kavgaya karışan ve gözaltına alınan 28 öğrenci, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.