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OMÜ Senatosu'ndan Kudüs'ün başkent ilan edilmesine kınama

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararı kınadı

08 Aralık 2017 14:58

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararı kınadı.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına ilişkin karar nedeniyle kınama mesajı yayınladı.
Üç semavi dinin kutsal şehri Kudüs’ün ABD yönetimi tarafından İsrail’in başkenti olarak tanınması kararının dünya barışını, huzuru dinamitleyen ve var olan sorunları büyüten son derece yanlış bir karar olduğu belirtilen mesajda şu ifadeler yer aldı:
\"Kendisinden başka hiçbir toplumun ve inanç grubunun hassasiyetlerini gözetmeme gibi gayriinsani ve gayriahlaki bu yanlış adımın bölgemizdeki yangını büyüteceği aşikar olup, dünya barışını tehdit etmesi, ülkeler, toplumlar ve kültürler arasındaki gerilimi tırmandırması kaçınılmazdır. Bu karar, ayrıca yıllardır müslümanlara hem fiziksel hem de psikolojik şiddet ve baskı uygulayan ve bunu sistematik hale getiren İsrail’i hukuk tanımazlık ve vicdan bilmezlik noktasında daha da cesaretlendirecektir. Ortadoğu ve Kudüs’ün tarihten bu güne geçirdiği evreleri göz önünde bulunduran akademisyenler olarak bölgenin geleceğinden son derece kaygılıyız. Bu bağlamda; akıl ve izan dışı karara tepki gösterilmesi noktasında feraset sahibi ülkelere ve toplumlara çağrıda bulunuyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu olarak ABD yönetiminin bu sorumsuz, mantık dışı, uluslararası anlaşmalara aykırı kararını kınıyor ve ivedilikle bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz.\"

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