OMÜ, Hava Kuvvetleri'ne aday pilot yetiştiriyor

SAMSUN,(DHA) - TÜRK Hava Kuvvetleri\'nin pilot gücünün desteklenmesi amacıyla belirlenen adaylara uçuş eğitimlerini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYTEM) verdi. Türkiye\'nin vurucu ve önleyici hava gücünü oluşturacak pilotlar, askeri eğitimlerinin ardından göreve başlayacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, geçen yıl 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sonrasında pilot açığını kapatmak ve gücünü artırmak için harekete geçti. OMÜ UZAYTEM, Eğitim Komutanlığı\'nın ihtiyaç duyduğu nitelikli pilot adaylarından 110’una uçuş eğitimini verdi. Aday pilotlar, 4 yıllık askeri eğitimlerini de tamamladıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava gücüne katılacak.

Havacılık alanında her geçen gün yeni bir başarıya imza atan OMÜ UZAYTEM’in Müdürü Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, Türkiye\'nin silahlı kuvvetlerine en önemli sivil desteğin üniversiteler tarafından sağlanabileceğini belirterek, \"Hava kuvvetlerine pilot yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İki aylık dönem içerisinde gençlerimizin yüksek performansına şahit olduk. Havacılık ve uçak kullanımı konusunda bilgi ve tecrübesi olmayan pilot adayı gençlerimizin kısa bir süre içerisinde her türlü uçuş koşullarında uçabilecekleri bilgi ve beceriyi alabildiklerini gördük. Milletimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize güveniyoruz” dedi.

Eğitimlerin ardından 9\'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kemal Tural, OMÜ UZAYTEM Müdürü Prof. Dr. Kolbakır’a gösterdikleri üstün gayretleri ve başarıları sonucu plaket takdim etti.



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