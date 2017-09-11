T24 LogoT24 Logo
Gündem

OMÜ, Hava Kuvvetleri'ne aday pilot yetiştiriyor

SAMSUN,(DHA) - TÜRK Hava Kuvvetleri'nin pilot gücünün desteklenmesi amacıyla belirlenen adaylara uçuş eğitimlerini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYTEM) verdi

11 Eylül 2017 18:46

SAMSUN,(DHA) - TÜRK Hava Kuvvetleri\'nin pilot gücünün desteklenmesi amacıyla belirlenen adaylara uçuş eğitimlerini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYTEM) verdi. Türkiye\'nin vurucu ve önleyici hava gücünü oluşturacak pilotlar, askeri eğitimlerinin ardından göreve başlayacak.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, geçen yıl 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sonrasında pilot açığını kapatmak ve gücünü artırmak için harekete geçti. OMÜ UZAYTEM, Eğitim Komutanlığı\'nın ihtiyaç duyduğu nitelikli pilot adaylarından 110’una uçuş eğitimini verdi. Aday pilotlar, 4 yıllık askeri eğitimlerini de tamamladıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava gücüne katılacak.
Havacılık alanında her geçen gün yeni bir başarıya imza atan OMÜ UZAYTEM’in Müdürü Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, Türkiye\'nin silahlı kuvvetlerine en önemli sivil desteğin üniversiteler tarafından sağlanabileceğini belirterek, \"Hava kuvvetlerine pilot yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İki aylık dönem içerisinde gençlerimizin yüksek performansına şahit olduk. Havacılık ve uçak kullanımı konusunda bilgi ve tecrübesi olmayan pilot adayı gençlerimizin kısa bir süre içerisinde her türlü uçuş koşullarında uçabilecekleri bilgi ve beceriyi alabildiklerini gördük. Milletimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize güveniyoruz” dedi.
Eğitimlerin ardından 9\'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kemal Tural, OMÜ UZAYTEM Müdürü Prof. Dr. Kolbakır’a gösterdikleri üstün gayretleri ve başarıları sonucu plaket takdim etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUNDHATÜRK Hava KuvvetleriSamsun Ondokuz MayısOMÜ HavacılıkUzay Teknolojileri UygulamaAraştırma Merkezi UZAYTEMTürkiyeHava Kuvvetleri KomutanlığıgeçenTemmuzOMÜ UZAYTEM Eğitim KomutanlığıAdayTürk Silahlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24